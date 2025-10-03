XV de France. Ollivon de retour, le Grand Charles prêt à retrouver les Bleus ?

Pour la tournée d’automne, le retour de Charles Ollivon en Top 14, avec le RC Toulon, pourrait se conjuguer à un appel avec le XV de France, prochainement.

Le Grand Charles est un monument de sa génération. Athlète remarquable, le Toulonnais est aussi un rugbyman avec un sens du jeu impressionnant. Ce dernier lui a permis d’obtenir 46 caps avec le XV de France, malgré une carrière polluée par de nombreuses blessures graves. Ce samedi 4 octobre, contre la Section Paloise (16h35), Charles Ollivon devrait retrouver les pelouses de Top 14, après neuf mois d’absence à cause d’une rupture d'un ligament croisé du genou droit.

C’était le 4 janvier de cette année. Sur une séquence offensive du RC Toulon, le troisième ligne mettait à mal la défense du Racing 92 avec une course tranchante. Après un offload pour Baptiste Serin, qui envoyait Setariki Tuicuvu à l’essai, le colosse basque ne se relevait pas. Cette blessure était un pépin notable pour le XV de France, dont Charles Ollivon était jadis capitaine. Néanmoins, les Bleus remportaient le Tournoi des VI Nations, une dizaine de semaines plus tard.

Ollivon à la quête du coq

De fait, le XV de France n’a pas souffert outre mesure de l’absence du rugbyman de 32 ans. Pour cause, le vivier tricolore au niveau de la troisième ligne est absolument phénoménal. Certains éléments ont d’ailleurs profité de l’absence du natif de Saint-Pée-sur-Nivelle pour briller sous les ordres de Fabien Galthié. Ainsi, les Bleus risquent-ils de se passer de leur numéro 7 iconique, au profit d’une nouvelle solution au niveau international ?

Bien évidemment, un hypothétique retour sous la tunique frappée du coq dépend avant tout de ses performances en championnat. Néanmoins, il est difficile d’imaginer que le sélectionneur n’ait pas déjà un œil sur Mayol, ce samedi. S’il ne revient pas au niveau, il pourrait ne pas être appelé pour l’automne, en attente de pouvoir postuler au Tournoi des VI Nations 2026. Néanmoins, ceux qui le côtoient au quotidien se sont montrés confiant sur un retour du joueur à un bon niveau, tout en restant mesuré.

Charles Ollivon est excité.[...] Il a bien travaillé et va jouer encore plus longtemps. Il est frais. Il est en forme, mais il faut lui laisser le temps de se réadapter aux matches.” — Pierre Mignoni, manager du RCT, en conférence de presse.

Le Grand Charles dans le grand 8

Du côté de Marcoussis, Charles Ollivon a été vu pour la dernière fois lors de l’Autumn Nations Series 2024. Il y a un an, le staff l’avait mis en concurrence avec d’autres éléments. En tribunes lors de la rencontre face au Japon, il avait été remplaçant contre les All Blacks et titulaire contre l'Argentine. Cependant, son retour sur le pré du Stade de France s’était conjugué à une nouvelle responsabilité : celle du numéro 8.

Habituellement, il est utilisé en qualité de flanker, sur le côté ouvert. Toutefois, William Servat et Fabien Galthié avaient choisi de le confronter à Grégory Alldritt, en méforme sur cette fenêtre internationale. Aujourd’hui, le Rochelais a retrouvé sa splendeur. Ainsi, Charles Ollivon représente-t-il toujours une solution polyvalente en 8 ?

Si c’est le cas, le Toulonnais rentre en concurrence directe avec un autre joueur. Le Toulousain Anthony Jelonch occupe normalement ce rôle dans la hiérarchie des Bleus. Blessé ces dernières semaines, il devrait revenir aux affaires ce week-end, avec les Rouge et Noir. Dans ce cas-là, difficile de savoir si le Varois jouera, car son rival haut-garonnais n’avait pas été titularisé à l’hiver dernier, connaissant seulement trois apparitions comme finisseur.

Retour comme flanker avec le XV de France ?

Toutefois, le staff du XV de France pourrait choisir de faire confiance à Charles Ollivon dans une position où il a plus régulièrement brillé, celle de numéro 7. En moins de 50 sélections, l’ancien de l’Aviron Bayonnais est entré dans l’histoire des Bleus à ce poste. De fait, avec 16 arrivées en terre promise, il est l’avant qui a marqué le plus d’essais de l’histoire de l’équipe nationale. Il pointe à la 18ᵉ place, tous joueurs confondus. Ainsi, peu de joueurs se montrent aussi efficaces que lui sur les prés internationaux.

Ce réalisme est un argument de poids en faveur du joueur, s’il revient à un bon niveau en club. De plus, aucun joueur ne s’est illustré en tant que numéro 7, cet été, lors de la tournée en Nouvelle-Zélande. Il s’agit même de l’un des postes où l’identité de son possesseur a changé à chaque confrontation. Par ailleurs, la révélation Alexandre Fischer a brillé comme un 6, venant plutôt taquiner François Cros que Charles Ollivon.

RUGBY. Penaud rattrape Blanco : le classement des meilleurs marqueurs d'essais de l’histoire du XV de France

Néanmoins, une concurrence (très) intéressante pourrait se mettre en place avec Paul Boudehent, titulaire indiscutable sur le côté ouvert, à l’hiver dernier. Le Rochelais a réalisé des prestations dans la continuité de ce qu’il avait démontré lors de ses précédentes entrées en jeu. Puissant, rapide et généreux en défense, il possède un profil légèrement moins offensif, mais tout aussi intéressant. Cependant, le Maritime réalise une transition inattendue depuis le début de saison, puisqu’il joue exclusivement en deuxième ligne, où il excelle. Par ailleurs, il pourrait s’installer sur la durée dans la cage.

Ainsi, Charles Ollivon a beau jouer à un poste concurrentiel, le caractère exceptionnel de ses performances passées et sa qualité de flanker redoutable pourraient l'avantager. Fabien Galthié pourrait préférer conserver Paul Boudehent et Anthony Jelonch sous le coude depuis le banc, par rapport à leur polyvalence plus probante. En tout cas, la réponse finale réside uniquement dans l’esprit de l’ancien demi de mêlée des Bleus, aujourd’hui sélectionneur. En attendant, tout ce que peut faire Charles Ollivon pour retrouver le XV de France rapidement, c’est être en mesure de se démarquer sur les pelouses de Top 14 dans les semaines à venir.

