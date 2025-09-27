VIDEO. INSOLITE. Kolbe offre l'essai le plus WTF de l'histoire à Chocobares après une énorme boulette !
Rugby Championship 2025. Kolbe n'en revient pas. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Un drop insensé de Kolbe offre un essai invraisemblable à Chocobares. Comment une telle erreur a-t-elle pu se produire en plein Rugby Championship ?

Ce Rugby Championship est totalement fou. Alors qu'il ne reste plus qu'une journée dans la compétition, on ne sait toujours pas qui sera le vainqueur de cette édition 2025.

Ce samedi, les All Blacks ont tenu tête aux Wallabies en ouverture de la 5e journée, non sans mal. Les Néo-Zélandais ont dû batailler dans le second acte pour résister au retour de leurs voisins australiens.

Un dénouement incertain jusqu'au bout !

Dans l'autre rencontre du jour, l'Afrique du Sud recevait l'Argentine. Une rencontre très disputée et animée. A la pause, les Boks étaient menés seulement 23 à 18 devant leur public après un essai de pénalité juste avant les citrons.

"Aucun répit pour les Springboks face à l'Argentine."

Dans ce premier acte, on a aussi vu le sublime essai de Sacha Feinberg-Mngomezulu après un coup de pied pour lui-même suivi d'une formidable course où on l'a vu dire à son coéquipier qu'il gérait.

Un essai casquette qui change tout

La réponse à une action WTF qui a vu le Toulousain Chocobares inscrire l'essai le plus facile de sa carrière sur une énorme erreur de Cheslin Kolbe.

L'ancien joueur de Toulouse et Toulon a tout simplement offert l'essai à l'Argentin. Alors que le ballon avait été rentré dans son en-but par un adversaire, il a tout d'abord aplati.

"Cheslin Kolbe, une erreur qui pourrait coûter cher."

Au lieu de faire la passe à son coéquipier, il a choisi de faire un drop. Or, l'ovale est sorti de l'en-but. Ce qui est considéré comme une remise en jeu. Opportuniste, Chocobares a été le premier sur le ballon et n'a eu que quelques mètres à faire pour marquer sous les perches au grand dam des Springboks. Sans doute l'essai gag le plus incroyable jamais vu.

