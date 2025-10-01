Pourquoi le ''choc'' de ProD2 du week-end n’est pas celui que vous croyez (Grenoble vs Provence Rugby) ?

Si nombre de regards se tourneront naturellement vers le stade des Alpes, les chiffres rappellent une réalité plus froide : Colomiers/Agen, c'est LE match du week-end dans l'antichambre du Top 14.

Pendant qu’on nous vend un Grenoble/Provence Rugby qui s'annonce bouillant avec des équipes qui vivent une situation extra-sportive un peu chahutée en ce début de saison, y a-t-il autre chose ce vendredi en ProD2 ?

Oui, ma bonne dame ! Si nombre de regards se tourneront naturellement vers le stade des Alpes, les chiffres rappellent une réalité plus froide : Colomiers/Agen, c'est LE match du week-end dans l'antichambre du Top 14.

VIDEO. PROD2. Colomiers, c’est le Super Rugby : admirez ce splendide essai de 60 mètres conclu par Rodrigo MartaLe 1er qui accueille le 2ème juste avant la coupure, le tout pour un trône de leader mis sur la table dès la J6, c'est ce qu'il nous fallait ce vendredi pour avoir de quoi argumenter afin d'échapper à la sortie avec les copines de madame.

D'autant que ce ne sont guère des leaders par hasard. Colomiers - mené par sa ligne de 3/4 de feu, sa charnière remuante et sa 3ème ligne de niveau Top 14 - cartonne en ce début de saison et s'affirme comme la meilleure attaque de la division. Sans aucun complexe.

En face, l'historique SU Agen retrouve des couleurs en ce début de saison et va passer un vrai test à l'extérieur, après ses 4 victoires en 5 matchs. Forts de quelques individualités au-dessus du lot (Fineanganofo, Martins...) et un collectif soudé, les Lot-et-Garonnais espèrent faire un gros coup en Haute-Garonne.

Une semaine agitée à Grenoble

Côté Isère, on ne va pas se mentir : le FCG traîne un peu la patte. Entre production irrégulière et scories, les Rouge & Bleu ont alterné le bon et le friable depuis août. Mais compte aussi sur le retour de son électron libre portugais Raffale Costa Storti pour se libérer.

PRO D2. Nicolas Nadau mis à pied (et ça ne passe pas) : la réaction choc des joueurs du FC GrenobleAlors que Provence Rugby aura forcément coché cette date dans son calendrier. Actuellement 9ème de ProD2 à l'aube de se déplacer au pied des Alpes, les coéquipiers d'Inga Finau voudront faire taire un stade en furie dans lequel ils avaient été claqué lors de leur dernière venue, en demi-finale de ProD2, la saison passée.

PRO D2. "Malheureuse", "irrespectueux" : les mots forts du FCG dans l’affaire Nadau Après la démonstration subie à Vannes, c'est définitivement le moment pour les Aixois de prouver qu'ils ont les épaules pour s'inviter à la table du quintuor de favoris de cette ProD2. Sous peine de voir le wagon de tête (largement) s'éloigner, d'ici le début de 2ème bloc...