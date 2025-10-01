PRO D2. ''Malheureuse'', ''irrespectueux'' : les mots forts du FCG dans l’affaire Nadau

Mise à pied de Nicolas Nadau, vestiaire en fronde, supporters sous tension : le FCG sort enfin du silence et tente de reprendre la main dans une affaire qui dépasse le simple cadre du terrain.

Le FC Grenoble Rugby a enfin pris la parole. Dans un communiqué officiel publié ce mercredi soir, le club isérois et son président Patrick Goffi ont tenu à clarifier les raisons de la mise à pied conservatoire de Nicolas Nadau, tout en recadrant le débat. Une réaction très attendue, alors que le groupe professionnel est en ébullition et que l’affaire prend une ampleur qui dépasse celle du club.

« Ne pas se tromper de sujet »

Première mise au point du FCG : les compétences techniques de Nicolas Nadau, tout comme celles du staff, ne sont pas remises en cause. Le club insiste, la mise à l’écart du technicien n’est liée qu’à l’incident survenu vendredi soir à Brive, diffusé en direct à la télévision. PRO D2. Nicolas Nadau mis à pied (et ça ne passe pas) : la réaction choc des joueurs du FC GrenobleSelon le communiqué, c’est cet événement, jugé irrespectueux par le médecin de match de la LNR dans son rapport, qui a déclenché la procédure disciplinaire.

Les enjeux de la convocation : que risque Nadau ?

Nadau est convoqué à un entretien ce vendredi, à l’issue duquel une décision définitive sera prise dans un délai de 48 heures. En parallèle, le FCG risque une convocation devant la commission de discipline de la Ligue, en raison de la nature des faits reprochés. L’incident a aussi provoqué de vives réactions chez les supporters et partenaires, que le club semble vouloir rassurer.

La fronde des joueurs

Le FCG n’a pas caché son incompréhension face à la prise de position des joueurs, soutenus par Provale. Le club regrette une attitude jugée « malheureuse » envers ceux qui soutiennent le club au quotidien, et espère que « la rébellion des joueurs se traduira sur le terrain, dès vendredi ». Une pique à peine voilée adressée à un vestiaire en fronde, qui a déjà boycotté des entraînements cette semaine.

Le rôle de Hueber : une clarification nécessaire

Le club a aussi tenu à défendre Aubin Hueber, dont le rôle a été remis en question par certains. Là aussi, Grenoble se veut clair : l’ancien demi de mêlée n’intervient pas dans les prérogatives des entraîneurs, et son parcours « force le respect ».

Cette affaire secoue le FCG, en pleine saison de Pro D2, et divise jusque dans les travées du Stade des Alpes. Rappelons que les joueurs menacent de ne pas jouer ce week-end si Nicolas Nadau n’est pas réintégré. Une situation explosive qui pourrait peser lourd dans la suite de la saison grenobloise.