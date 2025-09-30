PRO D2. Nicolas Nadau mis à pied (et ça ne passe pas) : la réaction choc des joueurs du FC Grenoble

Une mise à pied qui secoue le FC Grenoble
Ce mardi matin, Midi Olympique a révélé que Nicolas Nadau, entraîneur des trois-quarts du FC Grenoble, a été mis à pied à titre conservatoire par la direction du club. Un entretien est prévu ce vendredi pour statuer sur la suite.
En toile de fond : des propos tenus à l’encontre du médecin officiel de la rencontre face à Brive.
"Il faut lui dire, c’est une faute professionnelle là ! Mes cou***es putain."
Nadau se serait emporté contre le médecin officiel, provoquant l’envoi d’un rapport à la LNR en début de semaine. Une sortie de route aux conséquences lourdes.
Pour rappel, le pilier Johannes Jonker avait été contraint de sortir sur saignement face au CAB. Mais il n'avait ensuite pas été en mesure de revenir sur le pré, le temps imparti, à savoir 15 minutes, pour faire les soins ayant été dépassé.
Un vent de rébellion parmi les joueurs
Mais ce n’est pas tout. D’après L’Équipe, cette mise à pied n’est pas passée chez les joueurs du FCG. Ces derniers auraient tout simplement refusé de s’entraîner ce mardi matin, en guise de protestation.
Pire encore, la menace plane désormais sur la tenue du match face à Provence Rugby, prévu vendredi à 21h. Une grève n’est pas exclue. Le groupe pourrait boycotter la rencontre si la situation ne se décante pas rapidement.
Un avenir incertain pour Nicolas Nadau
Arrivé en 2021 pour épauler le staff en place et asseoir un projet de jeu ambitieux, Nicolas Nadau voit son avenir s’assombrir brutalement. Le timing interpelle, alors que Grenoble reste sur un revers frustrant à Brive et s’apprête à recevoir un gros morceau.
Les prochaines heures s’annoncent décisives pour le FCG. Une chose est sûre : la tension est montée de plusieurs crans au Stade des Alpes.
pascalbulroland
Il est clair que les propos de Nadau envers un "officiel" doivent être sanctionnés, mais pas par son président, par une commission de discipline...
Par contre, le fait que son pilier n'a pas pu reprendre la rencontre parce qu'il y a eu trop de temps pris pour le soigner doit interroger aussi...
Il est aberrant que le temps pour le soigner dépasse le temps imparti pour reprendre la partie.
Passovale
Sauf si la blessure et le saignement persistait.
pascalbulroland
Même si c'est l'arcade ( qui pisse le sang abondamment ), 15mn pour poser des agrafes, c'est assez...je parle de mon expérience personnelle.
Pour le pilier Grenoblois, il n'est pas précisé où il était blessé...
etutabe
Sur la sanction : le club peut être sanctionné aussi s'agissant d'un officiel et convoquer son salarié après une mise à pied peut être un moyen de dédouaner le club
Sur la durée des soins : poser plusieurs agrafes ne s'improvise pas et ce n'est pas un coup d'éponge miracle comme dans le très vieux temps
pascalbulroland
Poser des agrafes est assez rapide en fait, tout dépend de la gravité de la blessure ouverte...
Quant à la sanction du président envers son entraineur pour ses propos, c'est assez rare...mais comme vous écrivez, c'est certainement fait pour dédouaner son club, le FCG ayant un passif assez lourd envers les instances du rugby Français...
La petite Huguette
J'ai pas compris pourquoi les joueurs sont en grève. L'écart de langage de Nadau a entraîné l'ébullition du vestiaire grenoblois ? Ah !!! Non : la mise à l'écart de Nadau par la présidence du club ne passe pas du tout auprès des joueurs qui soutiennent Nadau collectivement... Désolé...
jujudethil
Idem pour moi, je ne connais pas vraiment le fond du problème, mais il faut que les présidents de club arrêtent de sanctionner les entraîneurs dès que ça ne gagne pas tous les clubs ne sont pas des machines à gagner une équipe se construit sur plusieurs années avec des hauts et des bas. Je prends toujours pour exemple le club de Colomiers qui a toujours su faire confiance à son entraîneur, même dans les mauvais jours et forcément sur la durée ça a payé on est pas dans le foot…