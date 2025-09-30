PRO D2. Nicolas Nadau mis à pied (et ça ne passe pas) : la réaction choc des joueurs du FC Grenoble

Scène tendue à Grenoble : Nadau écarté, vestiaire en ébullition. Les joueurs refusent de s’entraîner et envisagent une grève avant la réception de Provence Rugby.

Une mise à pied qui secoue le FC Grenoble

Ce mardi matin, Midi Olympique a révélé que Nicolas Nadau, entraîneur des trois-quarts du FC Grenoble, a été mis à pied à titre conservatoire par la direction du club. Un entretien est prévu ce vendredi pour statuer sur la suite.

En toile de fond : des propos tenus à l’encontre du médecin officiel de la rencontre face à Brive.

"Il faut lui dire, c’est une faute professionnelle là ! Mes cou***es putain."

Nadau se serait emporté contre le médecin officiel, provoquant l’envoi d’un rapport à la LNR en début de semaine. Une sortie de route aux conséquences lourdes.

Pour rappel, le pilier Johannes Jonker avait été contraint de sortir sur saignement face au CAB. Mais il n'avait ensuite pas été en mesure de revenir sur le pré, le temps imparti, à savoir 15 minutes, pour faire les soins ayant été dépassé.

Un vent de rébellion parmi les joueurs

Mais ce n’est pas tout. D’après L’Équipe, cette mise à pied n’est pas passée chez les joueurs du FCG. Ces derniers auraient tout simplement refusé de s’entraîner ce mardi matin, en guise de protestation.

Pire encore, la menace plane désormais sur la tenue du match face à Provence Rugby, prévu vendredi à 21h. Une grève n’est pas exclue. Le groupe pourrait boycotter la rencontre si la situation ne se décante pas rapidement.

Un avenir incertain pour Nicolas Nadau

Arrivé en 2021 pour épauler le staff en place et asseoir un projet de jeu ambitieux, Nicolas Nadau voit son avenir s’assombrir brutalement. Le timing interpelle, alors que Grenoble reste sur un revers frustrant à Brive et s’apprête à recevoir un gros morceau.

Les prochaines heures s’annoncent décisives pour le FCG. Une chose est sûre : la tension est montée de plusieurs crans au Stade des Alpes.