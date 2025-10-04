Tom va-t-il rejoindre son frère en TOP 14 ? Un possible transfert qui agite l'Angleterre

Et si les frères Willis se retrouvaient en Top 14 ? Tom, le cadet de Jack, pourrait quitter les Saracens en fin de saison. Son nom circulerait déjà dans l’Hexagone…

Jack va-t-il retrouver son frère en TOP 14 ? Tom Willis, 3e ligne centre des Saracens et international anglais, pourrait bien faire ses valises à la fin de la saison. Selon RugbyPass, son nom circulerait activement en France. Un retour dans l'Hexagone qui ne serait pas anodin, ni pour son club, ni pour Steve Borthwick.

Un CV qui pèse

Formé à Wasps, où il a éclaté au plus haut niveau, Willis avait rejoint Bordeaux-Bègles en 2022 après la mise en liquidation de son club. Une parenthèse française réussie : 19 matchs toutes compétitions confondues, une demi-finale de Top 14, et une vraie montée en puissance. TOP 14. ''Personne ne va me dire qui doit jouer'' : Mignoni circonspect autour des nouvelles règles de World Rugby

Son retour en Angleterre, chez les Saracens, semblait logique pour relancer sa carrière internationale. Mais voilà : en fin de contrat en juin, il pourrait de nouveau traverser la Manche.

La tentation française

À 26 ans, le puissant numéro 8 (1,91m, 117kg) est en pleine bourre. Et avec un Top 14 toujours plus attractif — sportivement et financièrement — plusieurs clubs pourraient avoir manifesté un intérêt. TOP 14. 100kg, International : Toujours malin et à l’affût, Castres viserait l’un des meilleurs centres de PRO D2

Rien de signé à ce jour, mais son CV circulerait dans l'Hexagone. De là à le voir rejoindre son grand frère Jack, titulaire indiscutable au Stade Toulousain ?

Une tuile pour Saracens (et l’Angleterre)

Perdre Tom Willis serait un coup dur pour les Sarries, déjà en transition après la fin d’un cycle doré. Mais c’est surtout l’Angleterre qui pourrait y laisser des plumes. Avec 8 sélections depuis 2023, dont 5 lors du dernier 6 Nations, Willis fait partie des éléments sur lesquels le sélectionneur du XV de la Rose compte. Et on le sait : l’exil à l’étranger complique les sélections.

La suite ? Elle dépendra sans doute de l’évolution du salary cap outre-Manche… et de la capacité des clubs français à aligner les zéros. Une chose est sûre : le feuilleton Willis ne fait que commencer.