Tom va-t-il rejoindre son frère en TOP 14 ? Un possible transfert qui agite l'Angleterre
Jack brille à Toulouse. Tom brille aux Saracens. Mais pour combien de temps encore ? Le cadet des Willis pourrait le rejoindre en Top 14 très bientôt.
Et si les frères Willis se retrouvaient en Top 14 ? Tom, le cadet de Jack, pourrait quitter les Saracens en fin de saison. Son nom circulerait déjà dans l’Hexagone…

Jack va-t-il retrouver son frère en TOP 14 ? Tom Willis, 3e ligne centre des Saracens et international anglais, pourrait bien faire ses valises à la fin de la saison. Selon RugbyPass, son nom circulerait activement en France. Un retour dans l'Hexagone qui ne serait pas anodin, ni pour son club, ni pour Steve Borthwick.

Un CV qui pèse

Formé à Wasps, où il a éclaté au plus haut niveau, Willis avait rejoint Bordeaux-Bègles en 2022 après la mise en liquidation de son club. Une parenthèse française réussie : 19 matchs toutes compétitions confondues, une demi-finale de Top 14, et une vraie montée en puissance.TOP 14. ''Personne ne va me dire qui doit jouer'' : Mignoni circonspect autour des nouvelles règles de World RugbyTOP 14. ''Personne ne va me dire qui doit jouer'' : Mignoni circonspect autour des nouvelles règles de World Rugby

Son retour en Angleterre, chez les Saracens, semblait logique pour relancer sa carrière internationale. Mais voilà : en fin de contrat en juin, il pourrait de nouveau traverser la Manche.

La tentation française

À 26 ans, le puissant numéro 8 (1,91m, 117kg) est en pleine bourre. Et avec un Top 14 toujours plus attractif — sportivement et financièrement — plusieurs clubs pourraient avoir manifesté un intérêt.TOP 14. 100kg, International : Toujours malin et à l’affût, Castres viserait l’un des meilleurs centres de PRO D2TOP 14. 100kg, International : Toujours malin et à l’affût, Castres viserait l’un des meilleurs centres de PRO D2

Rien de signé à ce jour, mais son CV circulerait dans l'Hexagone. De là à le voir rejoindre son grand frère Jack, titulaire indiscutable au Stade Toulousain ?

Une tuile pour Saracens (et l’Angleterre)

Perdre Tom Willis serait un coup dur pour les Sarries, déjà en transition après la fin d’un cycle doré. Mais c’est surtout l’Angleterre qui pourrait y laisser des plumes. Avec 8 sélections depuis 2023, dont 5 lors du dernier 6 Nations, Willis fait partie des éléments sur lesquels le sélectionneur du XV de la Rose compte. Et on le sait : l’exil à l’étranger complique les sélections.

La suite ? Elle dépendra sans doute de l’évolution du salary cap outre-Manche… et de la capacité des clubs français à aligner les zéros. Une chose est sûre : le feuilleton Willis ne fait que commencer.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

Et si, et si ...
Que de verbes au conditionnel et peu de contenu!
quel intérêt a cet article? pas une info sérieuse mais des rumeurs!
Quelle déontologie avoir à transporter des rumeurs ?

Ce doit être le quatrième ou cinquième article à rumeurs de la semaine ...

  • il y a 11 secondes

Derniers articles

 News
TOP 14. ''Retrouver un peu plus d’humilité'', Bru refuse le catastrophisme, mais pointe les vraies lacunes
Transferts
TRANSFERT. 64 sélections, 87 essais... un ailier international convoité en TOP 14 ainsi qu'en PRO D2
News
TOP 14. 3 joueurs du RCT, dont Ollivon, de retour dans la compo pour défier Pau, orphelin de Maddocks
News
TOP 14. UBB : la compo pour recevoir Lyon, avec Uberti mais toujours pas de retour pour Buros
News
TOP 14. 1 seul essai au compteur : ce Toulousain a connu un passage à vide frustrant : ''j'ai pris mon mal en patience''
News
TOP 14. ''Plus possible'', l’avertissement frontal de Christophe Urios avant la venue de Montauban
News
Montpellier – La Rochelle : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre l’ouverture de la 5e journée de TOP 14 ?
News
TOP14. ''On assume clairement de vouloir faire partie des meilleurs'', comment Pau construit patiemment son retour au sommet
News
TOP 14. RCT. 9 mois plus tard, Ollivon signe un retour très attendu : ''il est frais, il est en forme''
News
''Une chasse à la sorcière problématique et ridicule'', Dupont dégaine contre le salary-cap, la LNR contre-rucke