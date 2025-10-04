TRANSFERT. TOP 14. Courtisé par Toulouse, Émilien Gailleton fait un choix fort et symbolique
Malgré les avances de Toulouse et La Rochelle, Gailleton reste fidèle à Pau.
Courtisé par Toulouse et La Rochelle, Émilien Gailleton a tranché : il prolonge à Pau jusqu’en 2029. Un choix fort pour le jeune international, qui croit au projet béarnais.

Il était courtisé par les plus grosses écuries du Top 14, mais il a choisi la stabilité. Selon plusieurs sources concordantes, dont Midi Olympique et La République des Pyrénées, Émilien Gailleton aurait prolongé son contrat avec la Section Paloise jusqu’en 2029.

Une énorme nouvelle pour le club béarnais… et un vrai signal envoyé au reste du championnat.

Toulouse et La Rochelle étaient sur le coup

Il faut dire que le profil de Gailleton fait saliver : international français à seulement 22 ans, meilleur marqueur d’essais du Top 14 en 2023, il coche toutes les cases.Menoncello vers Toulouse : ''Tu peux pas lutter'', ''le club donne pas envie'', la résignation glaciale des supporters du RCTMenoncello vers Toulouse : ''Tu peux pas lutter'', ''le club donne pas envie'', la résignation glaciale des supporters du RCT

Le Stade Toulousain et le Stade Rochelais ont tenté leur chance, et pas qu’à moitié. Mais c’est bien Pau qui garde sa pépite, malgré les sirènes du très haut niveau. De son côté, Toulouse pourra compter sur le renfort de l'international italien Tommaso Menoncello.

Un choix fort et symbolique

Pour Gailleton, ce n’est pas qu’une prolongation : c’est un engagement total. En paraphant un contrat jusqu’en 2029, il montre qu’il croit au projet palois, et qu’il veut s’inscrire dans la durée avec un club en pleine progression.Émilien Gailleton, le Chris Ashton du XV de France aux ''grosses prédispositions énergétiques''Émilien Gailleton, le Chris Ashton du XV de France aux ''grosses prédispositions énergétiques''

Co-leaders du Top 14 après 4 journées, les Vert et Blanc surfent sur une belle dynamique, portée par un collectif jeune, ambitieux et soudé.

Un pilier du projet béarnais

Capitaine des Bleuets, désormais bien intégré chez les Bleus, Gailleton est déjà un cadre du vestiaire béarnais malgré son jeune âge. Sa prolongation, c’est aussi un message pour ses coéquipiers et les supporters : la Section ne veut plus subir, elle veut construire.TOP14. ''On assume clairement de vouloir faire partie des meilleurs'', comment Pau construit patiemment son retour au sommetTOP14. ''On assume clairement de vouloir faire partie des meilleurs'', comment Pau construit patiemment son retour au sommetPour Pau, c’est un énorme coup. Pour le Top 14, une bonne nouvelle. Et pour Gailleton, l’histoire est loin d’être terminée.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

Il aura pas de soucis pour avoir un bon salaire avec le salary cap, au moins parce que à Toulouse ça commence à raler. En même temps si on veut un championnat interessant et compétitif il faut que les équipes puissent garder les meilleurs éléments du club.

  • il y a 8 secondes

Derniers articles

 News
TOP 14. ''Retrouver un peu plus d’humilité'', Bru refuse le catastrophisme, mais pointe les vraies lacunes
Transferts
TRANSFERT. 64 sélections, 87 essais... un ailier international convoité en TOP 14 ainsi qu'en PRO D2
Transferts
Tom va-t-il rejoindre son frère en TOP 14 ? Un possible transfert qui agite l'Angleterre
News
TOP 14. 3 joueurs du RCT, dont Ollivon, de retour dans la compo pour défier Pau, orphelin de Maddocks
News
TOP 14. UBB : la compo pour recevoir Lyon, avec Uberti mais toujours pas de retour pour Buros
News
TOP 14. 1 seul essai au compteur : ce Toulousain a connu un passage à vide frustrant : ''j'ai pris mon mal en patience''
News
TOP 14. ''Plus possible'', l’avertissement frontal de Christophe Urios avant la venue de Montauban
News
Montpellier – La Rochelle : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre l’ouverture de la 5e journée de TOP 14 ?
News
TOP14. ''On assume clairement de vouloir faire partie des meilleurs'', comment Pau construit patiemment son retour au sommet
News
TOP 14. RCT. 9 mois plus tard, Ollivon signe un retour très attendu : ''il est frais, il est en forme''
News
''Une chasse à la sorcière problématique et ridicule'', Dupont dégaine contre le salary-cap, la LNR contre-rucke