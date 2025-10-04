TRANSFERT. TOP 14. Courtisé par Toulouse, Émilien Gailleton fait un choix fort et symbolique

Courtisé par Toulouse et La Rochelle, Émilien Gailleton a tranché : il prolonge à Pau jusqu’en 2029. Un choix fort pour le jeune international, qui croit au projet béarnais.

Il était courtisé par les plus grosses écuries du Top 14, mais il a choisi la stabilité. Selon plusieurs sources concordantes, dont Midi Olympique et La République des Pyrénées, Émilien Gailleton aurait prolongé son contrat avec la Section Paloise jusqu’en 2029.

Une énorme nouvelle pour le club béarnais… et un vrai signal envoyé au reste du championnat.

Toulouse et La Rochelle étaient sur le coup

Il faut dire que le profil de Gailleton fait saliver : international français à seulement 22 ans, meilleur marqueur d’essais du Top 14 en 2023, il coche toutes les cases. Menoncello vers Toulouse : ''Tu peux pas lutter'', ''le club donne pas envie'', la résignation glaciale des supporters du RCT

Le Stade Toulousain et le Stade Rochelais ont tenté leur chance, et pas qu’à moitié. Mais c’est bien Pau qui garde sa pépite, malgré les sirènes du très haut niveau. De son côté, Toulouse pourra compter sur le renfort de l'international italien Tommaso Menoncello.

Un choix fort et symbolique

Pour Gailleton, ce n’est pas qu’une prolongation : c’est un engagement total. En paraphant un contrat jusqu’en 2029, il montre qu’il croit au projet palois, et qu’il veut s’inscrire dans la durée avec un club en pleine progression. Émilien Gailleton, le Chris Ashton du XV de France aux ''grosses prédispositions énergétiques''

Co-leaders du Top 14 après 4 journées, les Vert et Blanc surfent sur une belle dynamique, portée par un collectif jeune, ambitieux et soudé.

Un pilier du projet béarnais

Capitaine des Bleuets, désormais bien intégré chez les Bleus, Gailleton est déjà un cadre du vestiaire béarnais malgré son jeune âge. Sa prolongation, c’est aussi un message pour ses coéquipiers et les supporters : la Section ne veut plus subir, elle veut construire. TOP14. ''On assume clairement de vouloir faire partie des meilleurs'', comment Pau construit patiemment son retour au sommetPour Pau, c’est un énorme coup. Pour le Top 14, une bonne nouvelle. Et pour Gailleton, l’histoire est loin d’être terminée.