Montpellier – La Rochelle : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre l’ouverture de la 5e journée de TOP 14 ?

Samedi à 14h30, Montpellier reçoit La Rochelle pour ouvrir la 5e journée du Top 14. L’occasion pour les Rochelais de briser enfin une série noire en terre héraultaise.

C’est un choc entre deux prétendants aux phases finales qui ouvre la 5ᵉ journée du Top 14. Montpellier reçoit La Rochelle ce samedi 4 octobre à 14h30 au GGL Stadium (rebaptisé Septeo Stadium pour l’occasion). Et cette rencontre promet d’envoyer du bois. Vos Matchs de Rugby Bayonne/Toulouse et Bordeaux/Lyon à quelle heure et sur quelle chaîne ?Personne n'a oublié la fessée infligée au Stade Toulousain par les Cistes. Le match sera diffusé en direct sur Canal+ Sport 360, pour celles et ceux qui n’auront pas la chance d’être dans les tribunes.

Une malédiction rochelaise à briser

La Rochelle n’a jamais gagné à Montpellier en Top 14. Une statistique qui pèse lourd dans les têtes, et que les hommes de Ronan O’Gara aimeraient enfin effacer. « On parle souvent d’être les premiers Rochelais à y gagner », confiait récemment un joueur du vestiaire jaune et noir via Rugbyrama. Mais cette terre reste hostile.

Montpellier reste en effet sur un succès probant contre Toulouse (44-14) et veut confirmer à domicile après un début de saison contrasté. Attention à leur puissance devant et à leur capacité à accélérer dans les zones de marque.

Des retours précieux côté rochelais

Pour ce déplacement, le Stade Rochelais, privé de Skelton pour cause de test face aux All Blacks, pourra compter sur les retours de Bourgarit, Dillane, Kaddouri et Haddad, de quoi renforcer un pack déjà costaud.

Les Jaune et Noir restent sur deux victoires à domicile, mais cherchent encore un premier succès à l’extérieur. Eux qui n'ont pas pu jouer à Toulon en raison des conditions climatiques.

Rendez-vous donc samedi à 14h30 sur Canal+ Sport 360 pour un duel de haut niveau entre deux formations ambitieuses. Gros combat en vue dans les rucks, mêlées explosives et envie de marquer les esprits : tous les ingrédients sont réunis.