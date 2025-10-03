TOP 14. ''Plus possible'', l’avertissement frontal de Christophe Urios avant la venue de Montauban

70 % de plaquages réussis contre le Racing… Urios est furieux. Et il attend bien plus que de l’engagement face à Montauban. Match à haute tension.

“Faut que ce match laisse une trace”

La coupe est pleine pour Christophe Urios. Après une prestation indigente à Paris face au Racing 92, l’entraîneur de Clermont a clairement changé de braquet en conférence de presse avant la réception de Montauban via Rugbyrama. « Ce qui s’est passé au Racing, c’est impensable », a-t-il martelé. Et il n’a pas mâché ses mots. Vos Matchs de Rugby Bayonne/Toulouse et Bordeaux/Lyon à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Un message clair : ça suffit

Si la préparation de semaine ne pose pas de souci, ce sont bien les week-ends qui agacent l’ancien manager d’Oyonnax, Castres et Bordeaux : « On doit arrêter d’être gentils, de donner et d’offrir, ce n’est plus possible ». Manque d’intensité, trous d’air coupables, plaquages ratés à la pelle… L’ASM, encore en rodage, n’a pas le droit à l’erreur face à un promu qui n’a rien d’un faire-valoir.

Montauban : pas là pour faire de la figuration

« Quand t’es champion de Pro D2, ça dégage une énergie incroyable », prévient Urios. Et il sait de quoi il parle. Il a vécu ça avec Oyonnax. Montauban, c’est une équipe qui joue dur, dans l’axe, avec des mecs de caractère. Il en fallait pour réussir leur parcours en fin de saison en allant battre presque tous les cadors de deuxième division.

Urios n’a pas crié. Pas encore. Mais il a clairement haussé le curseur. « Il faut qu’on monte le curseur individuellement ». Pour lui, c’est fini les discours sur le collectif sans exigence individuelle. Il veut des mecs qui prennent leurs responsabilités, surtout parmi ceux qui arrivent de Pro D2.

70 % de plaquages réussis contre le Racing. Une statistique indigne d’un club comme Clermont. « Comment peut-on gagner un match avec 70 % ? », lâche Urios, dépité. « Trois, quatre, cinq plaquages ratés par joueur… Ce n’est pas du rugby ».

Le moment de basculer

Clermont joue plus qu’un match ce week-end. Urios parle de “match bascule”. Il veut voir une trace, un déclic. Que les beaux discours du lundi se traduisent enfin en actes le samedi. Et plus question de faire des cadeaux. TOP 14. 35 points encaissés en moyenne, 72 % de plaquages : Clermont doit fermer les portes saloonsCar Montauban ne viendra pas la fleur au fusil. Et si les Clermontois offrent, ils prendront. « Si j’étais eux, je me dirais : ils vont nous faire deux, trois cadeaux… » L’ASM est prévenue.