PRO D2. Mise à pied de Nadau : les joueurs du FCG ont tranché… ils appellent la direction à ''prendre ses responsabilités''

La crise couvait à Grenoble, elle a éclaté mardi. Mise à pied de Nadau, joueurs à cran, Provale en renfort : le groupe isérois répond d’une seule voix dans un communiqué fort.

Un groupe soudé, une prise de parole unique

Dans un climat particulièrement tendu depuis la mise à pied de Nicolas Nadau, le vestiaire du FCG a pris la parole ce mercredi via un communiqué relayé par le président de Provale, Malik Hamadache.

Communiqué du Président de Provale, Malik Hamadache sur la situation du @fcgrugby 🤝 pic.twitter.com/jnOfUy1gx3 — Provale (@ProvaleRugby) October 2, 2025

À travers ce message, les joueurs grenoblois ont tenu à remettre les pendules à l’heure, après une journée du mardi 30 septembre marquée par un droit de retrait à l’entraînement. “La sécurité des joueurs était en jeu”, expliquent-ils, évoquant des conditions de travail incompatibles avec les exigences du haut niveau.

Le soutien affirmé à Nadau

Ce n’est un secret pour personne : la suspension de l'entraîneur des 3/4 n’a pas été digérée en interne. Le groupe rouge et bleu réaffirme son attachement au projet sportif, mais surtout à l’homme qui l’incarne en partie. “Ces trois dernières années ne doivent pas être balayées d’un revers de manche”, peut-on lire dans le communiqué, où le rôle de Nadau est clairement valorisé. PRO D2. ''Malheureuse'', ''irrespectueux'' : les mots forts du FCG dans l’affaire Nadau

Les joueurs n’exigent pas une décision en particulier, mais appellent à la responsabilité de la direction et à un dialogue constructif.

Pas de forfait, mais un message fort

Si la menace d’un forfait planait, elle est désormais écartée. Les joueurs ont décidé de disputer la rencontre face à Provence Rugby ce vendredi, “en toute responsabilité”. Un choix fort, motivé par l’envie de défendre les couleurs du club et de préserver l’institution. Mais ils demandent à présent à être laissés tranquilles : plus de commentaires, plus d’interviews sur le sujet. La page ne semble pas encore tournée, mais elle est au moins suspendue.

Ce communiqué, soutenu par Provale, semble souligner un certain malaise entre les différentes parties. Le syndicat des joueurs, par la voix de son président, s’est clairement rangé derrière les joueurs, appelant au respect de leurs engagements et à la sérénité. PRO D2. Nicolas Nadau mis à pied (et ça ne passe pas) : la réaction choc des joueurs du FC GrenobleL’heure est désormais à l’apaisement. Mais les regards seront braqués sur le Stade des Alpes vendredi soir, où l’attitude du groupe grenoblois sera scrutée autant que la qualité de son rugby. Et une question demeure : quel avenir pour Nicolas Nadau et pour ce groupe qui, malgré la tempête, n’a jamais cessé de faire bloc ?