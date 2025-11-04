RUGBY. Cet international U20 français accepte l’invitation de l’Uruguay pour découvrir le niveau international

S’il n’a que très peu de temps de jeu avec Vannes, le jeune demi d’ouverture Jean Cotarmanac’h va s’offrir une belle escapade dans les prochaines semaines.

C’est une véritable rareté que cette information. Par le passé, en France, seuls les 3/4 Vincent Pinto (Portugal) et Atila Septar - autrefois cadre des Bleuets parmi la génération 96 - avaient changé de sélection pour découvrir le niveau international chez les grands. Ce dernier évolue désormais à Nice et compte quelques capes avec la Roumanie, le pays de son père.

77 rencontres et 21 essais en Top 14 : ce crack de 25 ans choisit l’Espagne pour un groupe explosifDésormais, il y en aura d’autres. Si l’on apprenait ce lundi que l’Espagnol (mais international U20 français) Samuel Ezeala avait enfin choisi de représenter les Loups, voyant que son avenir avec les Bleus était bouché, Jean Cotarmanac’h, lui, n’aura pas attendu aussi longtemps avant de prendre sa décision.

En sélection avec son frère

En vue de la tournée de novembre, le demi d’ouverture de 20 ans du RC Vannes a été sélectionné par l’Uruguay. Numéro 2 des Bleuets à l’ouverture en 2024, le Malouin tourne ainsi la page du maillot tricolore.

C’est un joueur qui a tout, pour moi, pour faire un futur très bon joueur professionnel. Il va vite, c’est un chien en défense, il voit les coups… - Sacha Valleau pour Le Rugbynistère

Bon animateur, doté d’une sacrée vitesse de course pour un ouvreur (35km/h), il pourrait ainsi former une charnière au niveau international avec son frangin Pierre, demi de mêlée des Espoirs de Rennes, lui aussi sélectionné.

Ou gagner énormément d’expérience aux côtés du numéro 9 du Castres Olympique et leader de cette sélection sud-américaine, Santiago Arrata.

De belles affiches en Europe

En novembre, l’Uruguay vient en Europe pour défier le Portugal de Rodrigo Marta, puis les All Blacks XV pour une affiche de gala, avant de terminer par la Roumanie.

Une belle occasion pour Jean Cotarmanac’h de retrouver du temps de jeu, lui qui n’a pas encore connu la moindre feuille en ProD2 cette saison, malgré 3 apparitions en Top 14 lors du dernier exercice.