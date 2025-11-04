Pro D2 : « On leur a demandé d’être de grands garçons », le staff de Brive prêt à bosser ensemble

Si les résultats ne sont pas ceux escomptés, le comité directeur de Brive a tenu à conforter son staff malgré quelques mésententes.

C’est la crise en Corrèze ce lundi, et depuis un petit moment d’ailleurs. Les Brivistes viennent d’enchaîner un troisième revers d’affilée face à Provence ce week-end pour la 9e journée de Pro D2. Plus gros budget de la division, les Corréziens sont 8e, à 5 longueurs des places qualificatives pour la phase finale : la victoire semble impérative sur leur pelouse face à Mont-de-Marsan.

La réorganisation du staff, un temps évoquée, n’a finalement pas eu lieu. On terminera donc ce bloc avec les mêmes acteurs côté briviste, c’est en tout cas ce qu’a confirmé le président du CAB à nos confrères de La Montagne. Méthode Coué, confirmation, choix forts et appel aux supporters : Thierry Blandinières est catégorique.

La réception de Mont-de-Marsan comme tremplin

Brive reçoit une bien pâle équipe de Mont-de-Marsan pour la prochaine journée de Pro D2, qui vient cela dit de l’emporter très largement face au 5e du championnat (71-10) le week-end dernier, mais qui pointe encore parmi les relégables. Les Landais n’ont pas ramené un seul point en dehors de leur base cette saison.

Thierry Blandinières entend bien se servir de cette rencontre pour basculer vers quelque chose de positif. Après la pétition lancée par les supporters brivistes, et signée par plus de 1 600 personnes, le chef du bateau attend un résultat samedi pour confirmer ses choix.

Je suis convaincu que contre Mont-de-Marsan, on va faire un grand match et que cela va relancer une dynamique [...]

Il faut gagner le match et plus que ça. Si on veut gagner, il faut faire un peu de méthode Coué, pas imaginer un autre scénario. Il faut arrêter de se poser des questions.

Thierry Blandinières dans une interview pour La Montagne

Le staff prié de faire la part des choses

Si les interrogations autour du terrain faisaient la une des tabloïds, le problème semble se situer à l'étage supérieur pour Brive. Avec une armada aussi conséquente, bien qu’emprunte de nombreux blessés, le collectif briviste a fière allure. Aux commandes, Pierre-Henri Broncan, ancien manager de Castres, aux côtés de David Darricarrière et Arnaud Mela, pour ne citer qu’eux.

Des noms ronflants au premier abord, mais qui n’arrivent pas à bosser ensemble. Interrogé à ce sujet, le président de Brive est sans langue de bois.

Je ne vais pas dire qu’ils n’ont pas de divergences. On leur a demandé d’être de grands garçons. Les deux sont payés par le club et doivent faire les efforts pour travailler ensemble [...] Aujourd’hui, on sort avec une meilleure compréhension collective de la problématique. On est tous alignés pour partir en mode combat, pour soutenir David Darricarrère, son staff, et ses joueurs. (Thierry Blandinières dans une interview pour La Montagne)

Chez les supporters briviste la colère monte

Ces annonces peuvent en surprendre plus d’un, même si c’est évidemment le comité directeur du club qui aura toujours la dernière décision quant au staff du CAB, les supporters l’entendent d’une autre oreille. Outre la pétition, les réactions sur les réseaux sociaux se font régulièrement salées. À l’issue de la défaite face à Aix-en-Provence, certains y sont allés de leurs commentaires.

Si Arnaud Mela doit être démis de ses fonctions au sein du staff de l’équipe premier celui ci devrait être replacé avec les équipes de jeunes.



