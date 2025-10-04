Menoncello vers Toulouse : ''Tu peux pas lutter'', ''le club donne pas envie'', la résignation glaciale des supporters du RCT

Toulon avait un plan et de l’ambition. Mais face à l’ogre toulousain, cela n’aura pas suffi. Selon le Midol, Menoncello devrait rejoindre Toulouse. Une décision qui agite les réseaux toulonnais.

C’était un joli coup en préparation du côté de la Rade : attirer Tommaso Menoncello, le surpuissant centre italien de Trévise, dans le sillage de Garbisi, Lucchesi et des Italiens déjà passés au club. Un recrutement ambitieux, cohérent, dans les clous du salary cap, selon la #TeamRCT sur X.

Je ne comprends pas : on avait tout réuni pour faire venir Menoncello — le salary cap, nos Italiens déjà présents, la signature d’Albornoz, la proximité géographique entre le sud et l’Italie…



Sérieusement, j’aimerais savoir où ça a capoté… — La #TeamRCT (@team_rct) October 1, 2025

Oui mais voilà : le Midi Olympique a révélé cette que Menoncello aurait finalement choisi de s’engager avec le Stade Toulousain. Une nouvelle qui fait grincer des dents à Toulon. "L'affaire n'est pas encore finalisée mais les derniers éléments laissent à penser que ce n'est plus qu'une question de temps", ajoute nos confrères.

“Quand Toulouse veut un joueur, c’est très compliqué de lutter”

Sur X (ex-Twitter), les supporters du RCT ont rapidement réagi. Certains s’interrogent : « On avait tout réuni pour faire venir Menoncello », regrette @team_rct, pendant que @edouardocarbon imagine que « Toulouse gagne plus, ou alors le club a ralenti les négos ».

D’autres pointent un problème plus large, comme @KolargolSaysNo : « Ça devient un vrai sujet pour le Top 14. Toulouse attire tout. » Une inquiétude que partagent plusieurs supporters : l’écart se creuse, sportivement et en attractivité. TRANSFERT. TOP 14. L'excellent Menoncello vers Toulouse ? Ce dossier brulant s’accélèreLe refrain revient comme une rengaine : Toulouse attire car Toulouse gagne. « Les joueurs préfèrent Toulouse même pour moins d'argent. C’est un message catastrophique pour le Top 14 », prévient @AlxDee9. « C’est le PSG du rugby. Aura, effectif, palmarès, tu ne peux pas lutter », renchérit @Magic_NC83. En clair : l’argument du titre pèse plus lourd que le chèque, surtout chez un joueur jeune, déjà international, et désireux de franchir un cap.

Des regrets... mais aussi des pistes

Chez certains supporters, la résignation laisse place à la réflexion. « Il faut tenter Gailleton (en passe de prolonger avec Pau, NDLR.) si c’est mort, et miser sur Cowie », avance @Magic_NC83, pendant que @MorpheusRCT83 préfère valoriser la formation locale plutôt que surpayer des non-JIFF absents pendant les doublons. Un choix stratégique qui fait débat, mais qui souligne la volonté du RCT de ne pas se mettre en danger financièrement.

“On aurait dû le faire cette année”

Au-delà du cas Menoncello, c’est le tempo du RCT sur le marché des transferts qui est pointé du doigt. « On a trop attendu, on va s’en mordre les doigts », lâche un supporter. « Toulouse est arrivé dans le dossier, et c’est là que ç'a capoté ». Le Stade Toulousain, discret mais redoutable sur le marché, continue d'attirer les meilleurs profils pour renforcer sa rotation sans déséquilibrer son vestiaire. TOP 14. 1 seul essai au compteur : ce Toulousain a connu un passage à vide frustrant : ''j'ai pris mon mal en patience''Ce transfert avorté, s’il se confirme, pose une vraie question sur l’équilibre du championnat. Quand le plus grand club de France se montre, difficile de lutter. Même Toulon, pourtant structuré et ambitieux, semble dépassé. « Ça montre qu’on n’est pas attractif, et ça, ça fait mal », résume @OuaicestMous.

La Rade digère mal, mais le chantier continue

Pour Toulon, il ne s’agit pas de s’apitoyer mais de rebondir. Le club travaille en coulisses, et le chantier de la ligne de trois-quarts n’est pas terminé. Les supporters espèrent désormais un gros coup au centre… ou un vrai pari sur la jeunesse. Une chose est sûre : l’échec Menoncello ne passe pas inaperçu.