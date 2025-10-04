Menoncello vers Toulouse : ''Tu peux pas lutter'', ''le club donne pas envie'', la résignation glaciale des supporters du RCT

C’était un joli coup en préparation du côté de la Rade : attirer Tommaso Menoncello, le surpuissant centre italien de Trévise, dans le sillage de Garbisi, Lucchesi et des Italiens déjà passés au club. Un recrutement ambitieux, cohérent, dans les clous du salary cap, selon la #TeamRCT sur X.
Je ne comprends pas : on avait tout réuni pour faire venir Menoncello — le salary cap, nos Italiens déjà présents, la signature d’Albornoz, la proximité géographique entre le sud et l’Italie…— La #TeamRCT (@team_rct) October 1, 2025
Sérieusement, j’aimerais savoir où ça a capoté…
Oui mais voilà : le Midi Olympique a révélé cette que Menoncello aurait finalement choisi de s’engager avec le Stade Toulousain. Une nouvelle qui fait grincer des dents à Toulon. "L'affaire n'est pas encore finalisée mais les derniers éléments laissent à penser que ce n'est plus qu'une question de temps", ajoute nos confrères.
“Quand Toulouse veut un joueur, c’est très compliqué de lutter”
Sur X (ex-Twitter), les supporters du RCT ont rapidement réagi. Certains s’interrogent : « On avait tout réuni pour faire venir Menoncello », regrette @team_rct, pendant que @edouardocarbon imagine que « Toulouse gagne plus, ou alors le club a ralenti les négos ».
D’autres pointent un problème plus large, comme @KolargolSaysNo : « Ça devient un vrai sujet pour le Top 14. Toulouse attire tout. » Une inquiétude que partagent plusieurs supporters : l’écart se creuse, sportivement et en attractivité.TRANSFERT. TOP 14. L'excellent Menoncello vers Toulouse ? Ce dossier brulant s’accélèreLe refrain revient comme une rengaine : Toulouse attire car Toulouse gagne. « Les joueurs préfèrent Toulouse même pour moins d'argent. C’est un message catastrophique pour le Top 14 », prévient @AlxDee9. « C’est le PSG du rugby. Aura, effectif, palmarès, tu ne peux pas lutter », renchérit @Magic_NC83. En clair : l’argument du titre pèse plus lourd que le chèque, surtout chez un joueur jeune, déjà international, et désireux de franchir un cap.
Des regrets... mais aussi des pistes
Chez certains supporters, la résignation laisse place à la réflexion. « Il faut tenter Gailleton (en passe de prolonger avec Pau, NDLR.) si c’est mort, et miser sur Cowie », avance @Magic_NC83, pendant que @MorpheusRCT83 préfère valoriser la formation locale plutôt que surpayer des non-JIFF absents pendant les doublons. Un choix stratégique qui fait débat, mais qui souligne la volonté du RCT de ne pas se mettre en danger financièrement.
“On aurait dû le faire cette année”
Au-delà du cas Menoncello, c’est le tempo du RCT sur le marché des transferts qui est pointé du doigt. « On a trop attendu, on va s’en mordre les doigts », lâche un supporter. « Toulouse est arrivé dans le dossier, et c’est là que ç'a capoté ». Le Stade Toulousain, discret mais redoutable sur le marché, continue d'attirer les meilleurs profils pour renforcer sa rotation sans déséquilibrer son vestiaire.TOP 14. 1 seul essai au compteur : ce Toulousain a connu un passage à vide frustrant : ''j'ai pris mon mal en patience''Ce transfert avorté, s’il se confirme, pose une vraie question sur l’équilibre du championnat. Quand le plus grand club de France se montre, difficile de lutter. Même Toulon, pourtant structuré et ambitieux, semble dépassé. « Ça montre qu’on n’est pas attractif, et ça, ça fait mal », résume @OuaicestMous.
La Rade digère mal, mais le chantier continue
Pour Toulon, il ne s’agit pas de s’apitoyer mais de rebondir. Le club travaille en coulisses, et le chantier de la ligne de trois-quarts n’est pas terminé. Les supporters espèrent désormais un gros coup au centre… ou un vrai pari sur la jeunesse. Une chose est sûre : l’échec Menoncello ne passe pas inaperçu.
Starkillershow
N'oubliez pas dans les années 2010 quand Toulon était tout en haut et Toulouse devenu un club moyen+ qu'il suffisait aussi que Toulon se montre dans les négociations pour recruter à coup sur n'importe quel joueur. Je pense à des Olivon ou Trinh duc avec qui Toulouse discutait mais à finalement perdu ses recrues au profit du RCT.
C'est la dynamique actuelle, Tout le monde veut jouer dans un équipe qui gagne, joue bien, à l'air de bien vivre et comporte des stars du rugby Européen ou mondial.
Jak3192
Devrait pas tarder à sortir un truc deja lu ici: "le draft" (?), comme en Basket US (me semble-t-il) pour contrer les ambitions.
Ce qui me fait plaisir dans l'article, c'est qu'il semblerait que des gars viendraient pour tenter de glaner des titres, au "mépris" (🤭) d'un chèque plus gros. 🤗
math1907
Non c'est pour rouler en Peugeot comme Dupont !
Jak3192
C'est toujours VW à Toulon ?
Ya des choix... 😄
noComment
On peut aussi penser au niveau de jeu et comparer le jeu proposé par un ST de Mola et celui du RCT de Mignoni, l'intérêt du joueur pour pratiquer un certain jeu ou non, le rapprochement avec 1 italien plutôt qu'un autre, ...
Après recopier des messages comparant le ST et le psg, c'est le niveau zéro du raisonnement, ça fait discussion de comptoir: on oublie que le SR et l'Ubb ont gagné en europe, le mhr en championnat quand le clubfoot gagne le championnat et désormais la coupe d'europe avec des salaires tellement plus élevés!
sam31
"Ce transfert avorté, s’il se confirme, pose une vraie question sur l’équilibre du championnat." .. euh les gars, Toulouse recrute UN joueur seulement et on en fait tout un plat. Ce sera d'ailleurs peut-être la seule recrue pour l'an prochain (avec les retours de Hawkes, Delpy, peut-être Portat) et le (seul ?) départ de Akhi.
pascalbulroland
En ce qui concerne Gailleton, il aurait signé à Pau d'après le Midol...
Ronnie64
Prolongé pour être exact. 📞
pascalbulroland
C'est vrai...