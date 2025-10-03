TOP 14. 1 seul essai au compteur : ce Toulousain a connu un passage à vide frustrant : ''j'ai pris mon mal en patience''

Après une saison blanche (ou presque) offensivement, l’ailier toulousain Matthis Lebel sort du silence. Frustration, collectif, avenir : il se confie sans détours avant Bayonne.

Il n’avait jamais connu ça. Auteur d’un seul essai en Top 14 lors de la saison 2024/2025, Matthis Lebel a traversé la saison dernière un moment rare dans sa jeune mais déjà riche carrière. Un chiffre surprenant pour l’ailier du Stade Toulousain, lui qui avait planté 10 essais en 17 matchs la saison précédente.

« Il fallait se rendre utile autrement »

S'il a terminé l'exercice 2024/2025 avec un total de cinq réalisations grâce à la Champions Cup, le Toulousain ne se défile pas en conférence de presse. Avec lucidité, il revient sur cette saison compliquée offensivement :

La volonté a toujours été d'être le plus performant possible. Si ça ne s'ouvrait pas sur les extérieurs, j'ai essayé d'amener autre chose… Défensivement, dans le jeu aérien, ou simplement en me fondant dans le collectif.

Un discours humble, qui reflète bien l’état d’esprit d’un joueur formé au club, multiple champion de France et international (5 sélections). Même si, comme il le confie, la frustration était bien présente :

Forcément, c'est frustrant quand on est ailier. Mais j'ai pris mon mal en patience.

Une concurrence féroce, un avenir flou

Il faut dire que le paquet d’avants toulousain, hyper dominateur l’an passé, a souvent réglé l’affaire tout seul. « Je pense que les avants ont beaucoup marqué », note Lebel, lucide.

Mais au sein d’un effectif XXL, où les postes d’ailiers sont ultra-concurrentiels, le moindre trou d’air peut faire douter, surtout quand le joueur est en fin de contrat… TRANSFERT. TOP 14. Deux armes offensives dans le flou au Stade Toulousain : un dilemme XXL ?À l’aube d’un déplacement très piégeux à Jean-Dauger, Lebel, qui n'a jusqu'ici pas encore été prolongé par le Stade, semble retrouver des couleurs avec 2 essais en 4 matchs. Signe d’un rebond en vue ?

J'espère que je n'aurai pas tout le temps des saisons de la sorte. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. J'ai eu la chance de jouer pas mal de matchs avant. J'ai du mal à croire que les cycles soient toujours les mêmes. Il y allait forcément avoir, un jour, un passage à vide dans un des domaines.

Un discours mesuré, mais clair : Matthis Lebel n’a pas dit son dernier mot. Après la "rouste" reçue à Montpellier, lui comme ses coéquipiers espèrent afficher un bien meilleur visage sur le contenu et "un autre état d'esprit". Aussi bien en attaque qu'en défense pour ne pas subir une fois de plus les foudres d'Ugo Mola et rester dans le haut du classement. "Si la pièce peut tomber du bon côté, ce sera tant mieux pour nous. Mais en tout cas, on fera tout pour provoquer notre chance." ''Ça pue la merde'', Ugo Mola a foudroyé ses joueurs après la victoire : ''C’est catastrophique les mecs''