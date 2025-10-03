TOP 14. UBB : la compo pour recevoir Lyon, avec Uberti mais toujours pas de retour pour Buros

L’UBB remet le bleu de chauffe à Chaban contre un LOU lui aussi bien cabossé. Pas mal d’absents de part et d’autre, mais de la qualité sur le pré pour ce choc du samedi.

Un match à guichets fermés et une infirmerie bien remplie

Ce samedi à Chaban, Bordeaux-Bègles accueille le LOU pour le compte de la 5e journée de Top 14 dans une enceinte qui affichera complet. Mais comme souvent ces dernières semaines, l’UBB devra composer sans une ribambelle de cadres.

Si Joey Carbery poursuit sa reprise, Buros (mollet) et Falatea (voûte plantaire) restent indisponibles, tout comme Boniface, Coleman, Swinton, Du Preez, Gardrat, Moefana, Lucu… Rien que ça. Sans oublier Barlot, touché au mollet cette semaine à l'entraînement.

Pablo Uberti de retour, Depoortere capitaine

Bonne nouvelle tout de même : Pablo Uberti va disputer son premier match de la saison. Il formera la paire de centres avec Nicolas Depoortere, qui hérite du brassard en l’absence de Lucu. Une responsabilité de plus pour le jeune trois-quarts, déjà impressionnant depuis le début de la saison. Jalibert et Page-Relo mèneront la barque à la charnière.

Crédit image : UBB

Un XV solide, malgré les absents

Devant, on retrouve du classique avec Poirot et Lamothe encadrant le pilier sud-africain Sadie. La deuxième ligne sera composée de Cazeaux et Jacobs, pendant que Matiu, Gazzotti et Bochaton formeront une troisième ligne très mobile. Sur le banc, à noter la présence de Woki et Taufa, qui pourraient dynamiter le dernier quart d’heure.

Un LOU décimé lui aussi

Côté lyonnais, les nouvelles ne sont pas plus réjouissantes : Couilloud, Masi, Gouzou, Méliande, Chat et Gomes Sa sont tous sur le flanc. Seul rayon de soleil pour le LOU : le retour Maraku.

Crédit image : LOU RUGBY/X

Bordeaux, 8e avec 9 points, espère faire oublier le gros raté de Paris (28-7), tandis que Lyon veut stopper l’hémorragie après une lourde défaite à Pau (40-15) et une cascade de blessés. Le tout sous les yeux du corps arbitral mené par Thomas Chérèque.