RUGBY. 6 NATIONS. La révélation italienne Tommaso Menoncello sacrée meilleur joueur du Tournoi

L’incroyable talent de l’équipe d’Italie Tommaso Menoncello a été récompensé du titre de meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations cette année.

En lice avec l’Irlandais Bundee Aki, l’Ecossais Duhan Van der Merwe et l’Anglais Ben Earl, Tommaso Menoncello a été récompensé du titre prestigieux de meilleur joueur de la compétition.

𝙏𝙤𝙢𝙢𝙖𝙨𝙤 𝙈𝙚𝙣𝙤𝙣𝙘𝙚𝙡𝙡𝙤 is your Guinness Men's Six Nations Player of the Championship for 2024! 🇮🇹🏆#GuinnessM6N | #TommasoMenoncello pic.twitter.com/h5pTdksfd0 — Guinness Men's Six Nations (@SixNationsRugby) April 5, 2024

Un trophée logique pour le polyvalent centre et ailier, auteur de performances exceptionnelles avec la Squadra Azzurra. Il devient ainsi le deuxième Italien à remporter ce trophée derrière Andrea Massi en 2011.

Le joueur de Benetton aura été un acteur majeur des deux magnifiques victoires de l’Italie contre l’Ecosse et le Pays de Galles.

Tommaso Menoncello fait partie de ces jeunes joueurs italiens qui ont redonné de l’élan à une sélection qui a longtemps été habituée aux cuillères de bois.

Sa performance XXL lors du match nul contre le XV de France prouve son importance grandissante pour sa nation tout le long du Tournoi.

Impressionnant en défense et décisif en attaque, le joueur de 21 ans s’est imposé dans une équipe d’Italie qui est devenue l’attraction de ce Tournoi des 6 Nations.

En termes de statistiques, le natif de Trévise a parcouru plus de 300 mètres ballon en main. Une preuve supplémentaire de la patte de Gonzalo Quesada vers un jeu plus offensif et plus attractif de l’Italie.

A 21 ans, Tommaso Menoncello va sûrement régaler les supporters italiens sur le long terme, aux côtés de jeunes pépites comme les frères Garbisi, Ange Capuozzo, Lorenzo Canone, Michele Lamaro ou Lorenzo Pani.