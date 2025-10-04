Le Stade Toulousain face au défi basque : la composition avec Ntamack et Willis pour affronter Bayonne en TOP 14
Stade Toulousain prêt au défi face à l'Aviron Bayonnais avec le retour clé de Jelonch.
Dimanche soir, Toulouse va défier Bayonne dans son chaudron avec un groupe solide malgré des absents notables. Jelonch et Ntamack sont bien là.

Ce dimanche soir (21h05), le Stade Toulousain se rend à Jean-Dauger pour y défier l’Aviron Bayonnais dans une ambiance qui s’annonce une nouvelle fois bouillante. Et pour ce déplacement en terre basque, Ugo Mola a composé avec une infirmerie bien remplie, mais peut compter sur plusieurs retours importants.

Des absents clés mais des retours cruciaux

"La capacité à surmonter les absences pourrait bien être la clé du succès ce dimanche."

Joshua Brennan, touché à une cheville, sera absent plusieurs semaines. Cros, Meafou, Dupont, Mauvaka, Epée et Castro-Ferreira sont également toujours à l'infirmerie, même si certains pourraient retrouver le groupe dès la semaine prochaine. Julien Marchand, ménagé en début de semaine (tensions musculaires), ne tiendra pas sa place au talon.

Le retour inattendu de Jelonch

Dans le pack, on note avec satisfaction le retour de Jelonch, dans la cage, aux côtés de Vergé. Quant à Théo Ntamack, il formera une troisième ligne de feu avec Willis (cap.) et Roumat. Sur le banc, pas de Colombe, mais le jeune Banos, qui grappille du temps de jeu en ce début de saison.

Derrière, c’est du classique avec la charnière Graou–Romain Ntamack, Ahki au centre, et Kinghorn en 15. Delibes, remis, débute à l’aile. Lebel sera de l'autre côté.

Le défi de la conquête : un test décisif

"La mêlée fermée pourrait bien décider du sort de la rencontre."

Face à une équipe bayonnaise toujours difficile à manœuvrer chez elle, notamment dans les rucks et en mêlée fermée, les Toulousains savent qu’ils devront hausser le ton. La conquête sera une clé, tout comme la discipline.

Le Stade, qui reste sur une victoire à domicile contre Montpellier, aura à cœur d'enchaîner. Mais gare à cette équipe basque qui n’a pas encore perdu chez elle cette saison.

Rendez-vous dimanche soir pour un match qui s’annonce engagé et riche en enseignements.

Ca va le faire. Aupa Baiona 🏈 🏈

  • il y a 9 minutes

