TOP 14. Choisir entre Cramont et Lacombre, c'est comme choisir entre Marchand et Mauvaka pour Mola

De non-conservé à Dax à numéro 2 au Stade Toulousain en l'absence de Mauvaka, la trajectoire de Guillaume Cramont impressionne. Mais la concurrence est rude.

De lui, un de nos plus fidèles "partenaires d'entraînement" nous disait l'an dernier : "il est numéro 3 parce qu'il joue à Toulouse, mais il serait numéro 1 partout ailleurs en Top 14". Avait-il raison au sujet de Guillaume Cramont ? Ce qu'on sait, c'est que nombre de clubs de l'Hexagone aimeraient en effet s'attacher les services du talonneur de 24 ans.

Pour l'heure, le natif de Dax est lié au club rouge et noir jusqu'en 2026. Lui qui joue de plus en plus sous le maillot toulousain (son nombre de matchs disputés par saison est croissant depuis son arrivée en 2019) et qui pourrait même changer de statut en cette fin de saison pour la première fois de sa carrière, suite à la blessure longue durée de Peato Mauvaka.

Titulaire le week-end dernier face à Toulon, le dynamique talonneur a en tout cas réalisé une très grosse prestation, pleine de pep's et de disponibilité. Jusqu'à finir la partie au poste de centre, situation oblige.

Lacombre pousse fort

Le truc, c’est qu’à Toulouse, Cramont n’est pas le seul à patienter dans l’ombre du duo international, hors doublons. Comme (presque) partout, le club est très pourvu au talonnage et c’est ainsi que le jeune Thomas Lacombre, déniché dans l’Ariège il y a plusieurs années, fait plus que pointer le bout de son nez cette année.

Fort de 11 feuilles de match cette saison, dont 8 en 2025, "Boulon" est la révélation de l’année, côté toulousain. Doté d’un gaz diabolique et d’un centre gravité qui le rendent très difficile à faire tomber, ce "rase moquette" (1m74 pour 106kg) est un puncheur comme il en existe peu, à son poste. Il l’a d’ailleurs encore prouvé face à Toulon, à l’image d’une charge où il asseyait Ivaldi, avant de franchir et de prolonger au pied.

Si, je pense que c'est impossible (de s'imposer malgré Marchand et Mauvaka), à quoi bon venir à l'entraînement chaque matin ? - Cramont pour L'Equipe

Si bien que rien n’est acquis pour Cramont, même s'il a pour lui d'avoir déjà connu une dizaine de feuilles de match en Champions Cup. Mais la bataille sera rude pour obtenir le numéro 16 dans le dos lors des phases finales, derrière Marchand. L’un des enjeux des 3 derniers matchs de la saison régulière du Stade Toulousain. Qui commencent par la réception du Racing 92, ce samedi.