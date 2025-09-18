TOP 14. Montpellier – Stade Toulousain, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Stade Toulousain débarque chez un MHR déjà sous pression. À quelle heure suivre ce duel sous haute tension ? Ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer du choc de la 3e journée de Top 14.

À quelle heure et sur quelle chaîne regarder MHR – Stade Toulousain ?

On joue la 3e journée de TOP 14 ce week-end avec une affiche qui sent bon la poudre : Montpellier, 11e, reçoit le Stade Toulousain, 2e, ce samedi.

Un duel entre deux clubs aux trajectoires opposées, puisque le MHR a perdu ses deux premiers matchs contrairement à Toulouse. Voici tout ce qu'il faut savoir pour ne rien manquer du match. Le coup d'envoi sera donné ce samedi 20 septembre à 21h, au GGL Stadium. Une rencontre en prime time, diffusée en direct sur Canal+. Pour ceux qui aiment les avant-matchs bien ficelés, rendez-vous dès 20h30 pour les premières analyses.

Un Stade revanchard, un MHR dos au mur

Les Rouge et Noir voudront réagir après la victoire poussive contre Perpignan. Il y a certes eu le bonus offensif au bout, mais la manière n'a pas été du goût d'Ugo Mola. Qui l'a bien fait comprendre à ses ouailles. La semaine a été studieuse et il voudra voir les résultats sur le pré ce week-end. En face, Montpellier n'a pas encore trouvé la bonne carburation et cherche son premier succès de la saison après deux revers d'entrée. À domicile, les Héraultais joueront (déjà) gros.

En effet, la saison a beau être longue, les points laissés en route dès l'entame de l'exercice seront très durs à rattraper au printemps. Et les efforts fournis pourraient se payer cher. L'arbitre de la rencontre sera Luc Ramos, assisté de M. Bralley à la vidéo, un duo déjà familier des Toulousains. Côté statistiques, le face-à-face penche nettement en faveur du Stade : 9 victoires en 10 matchs face au MHR. Lequel n'a plus gagné face au Stade depuis 2021 !