Serin et le RCT assomment le LOU, les supporters toulonnais s'en délectent
TOP 14. Toulon–Lyon : pluie, carton, Serin et punchlines… les fans résument tout. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Entre l’hommage à Herrero, le show Serin et les débats sur l’arbitrage, les supporters se sont enflammés sur X. Retour sur les meilleurs tweets du match #RCTLOU.

Affiche en rouge et noir ce samedi en ouverture de la 10e journée de TOP 14. Toulon accueillait Lyon à Mayol. L'occasion pour les supporters varois de revoir Wainiqolo. L'ailier fidjien a déjà inscrit six essais en six matchs. Va-t-il frapper face à son ancienne équipe ? En face, le RCT peut compter sur Dréan, auteur de quatre réalisations en quatre rencontres.

Comme souvent, Serin dynamite le jeu avec une feinte de passe. Et c'est l'essai pour Priso. Alors que Jackson avait passé une première pénalité.

Malgré le premier essai rapide, ce match peine à trouver son rythme.

Contre le cours du jeu, Wainiqolo intercepte et va marquer. Mais il est jugé hors-jeu.

En raison d'une succession de faute, le Fidjien prend un jaune pour sa faute.

La punition est immédiate avec l'essai en puissance du RCT.

Une faute de Nonu permet à Lyon de revenir au score sur pénalité (14-6). Alors que Toulon avait l'occasion d'enfoncer le clou à 15 contre 14, c'est le LOU qui marque et revient à 5 points (14-9).

Juste avant la pause, Toulon inscrit un 3e essai, le 2e sur ballon porté. Le RCT est devant, 21 à 9.

On ne change pas les bonnes habitudes. Toulon remet le couvert sur ballon porté. Mais cette fois-ci, ça ne marque pas.

Serin est une nouvelle fois le dynamiteur. Sur une pénalité rapidement jouée, il provoque un essai de pénalité et un carton jaune contre le LOU. Derrière, Tuicuvu enfonce le clou.

Toulon pousse et marque par Ollivon, 42 à 9. La messe est dite.

Deuxième essai refusé aux Lyonnais, qui ne lâchent rien malgré l'ampleur du score. Et c'est au tour de Toulon de prendre un jaune. Wainiqolo marque enfin son essai.

Ferté y va aussi de son essai après son doublé contre Toulouse.

Nouvel essai de pénalité pour les locaux, 54 à 21. Après la fessée reçue à Toulouse, les Varois ont remis les pendules à l'heure en attendant la réception des Rochelais la semaine prochaine en match en retard.

