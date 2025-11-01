Serin et le RCT assomment le LOU, les supporters toulonnais s'en délectent

Entre l’hommage à Herrero, le show Serin et les débats sur l’arbitrage, les supporters se sont enflammés sur X. Retour sur les meilleurs tweets du match #RCTLOU.

Affiche en rouge et noir ce samedi en ouverture de la 10e journée de TOP 14. Toulon accueillait Lyon à Mayol. L'occasion pour les supporters varois de revoir Wainiqolo. L'ailier fidjien a déjà inscrit six essais en six matchs. Va-t-il frapper face à son ancienne équipe ? En face, le RCT peut compter sur Dréan, auteur de quatre réalisations en quatre rencontres.

Il ne pleut jamais à Toulon, sauf qd le RCT joue... #RCTLOU — Champion Christophe 🇨🇵🏉🔴⚫ (@ChrCHAMPION) November 1, 2025

Comme souvent, Serin dynamite le jeu avec une feinte de passe. Et c'est l'essai pour Priso. Alors que Jackson avait passé une première pénalité.

Idée de reconversion pour Baptiste Serin : lancer sa propre gamme de valises.#RCTLOU November 1, 2025

Ok jusqu’ici j’aime ce que je vois #RCTLOU — le chat empoté (@chlooochlooo_) November 1, 2025

Malgré le premier essai rapide, ce match peine à trouver son rythme.

la nonchalance de Garbisi... insupportable... #RCTLOU — Champion Christophe 🇨🇵🏉🔴⚫ (@ChrCHAMPION) November 1, 2025

Garbisi il est vrmt pas bon #RCTLOU — Banbanricole 🇨🇵 (@AlbanHz19) November 1, 2025

Contre le cours du jeu, Wainiqolo intercepte et va marquer. Mais il est jugé hors-jeu.

La règle du HJ s’applique pour Waniqolo ? #RCTLOU — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_geniuss) November 1, 2025

En raison d'une succession de faute, le Fidjien prend un jaune pour sa faute.

Il est clairement hors jeu#RCTLOU — SuperBalou (@SuperBalou83) November 1, 2025

Insupportable cet arbitrage... Ils sont jamais si regardant sur les hors-jeux... #rctlou — Michele99 (@MichelAndreascu) November 1, 2025

C'était évident que Wainiqolo allait se faire remarquer pour retour à Mayol, bon c'est un ascenseur émotionnel terrible pour lui 😅#RCTLOU — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) November 1, 2025

La punition est immédiate avec l'essai en puissance du RCT.

Superbe le pack, ça change de la semaine dernière #RCTLOU — 🔴⚫️ Flo 🌟🌟🌟 (@FloCastorama) November 1, 2025

Toulon vient de faire subir à Lyon, ce qu'ils avaient subi à Clermont. Essai annulé, carton jaune, essai dans l'autre sens...#RCTLOU — Olivier Bernasson (@obernasson) November 1, 2025

Ça va etre compliqué de critiquer l'arbitre pour les toulonnais... passer de -7 à +7 avec une supériorité numerique pour un HJ tres généreux #RCTLOU — Le Jaum 💛🖤⭐️⭐ (@Le_Jaum) November 1, 2025

Une faute de Nonu permet à Lyon de revenir au score sur pénalité (14-6). Alors que Toulon avait l'occasion d'enfoncer le clou à 15 contre 14, c'est le LOU qui marque et revient à 5 points (14-9).

#RCTLOU 14-9. On joue un peu ( beaucoup ) trop à la baballe derrière. 🫤😡 — Psycho_Fab (@fab_hyeres83) November 1, 2025

Juste avant la pause, Toulon inscrit un 3e essai, le 2e sur ballon porté. Le RCT est devant, 21 à 9.

La pédagogie et la psychologie de M.Rozier sur cette 1ère mi-temps, c'est une démonstration...

Ca doit être sympa pour ses élèves dans ses cours d'EPS aussi... #rctlou — Michele99 (@MichelAndreascu) November 1, 2025

On ne change pas les bonnes habitudes. Toulon remet le couvert sur ballon porté. Mais cette fois-ci, ça ne marque pas.

Wisniewski est l’un des meilleurs consultants rugby. J’aime trop#RCTLOU — Lucas (@LaGonfleOrange) November 1, 2025

Serin est une nouvelle fois le dynamiteur. Sur une pénalité rapidement jouée, il provoque un essai de pénalité et un carton jaune contre le LOU. Derrière, Tuicuvu enfonce le clou.

On remerciera jamais assez Galthié de faire le Gilbert Montagné envers Serin, parce que sans lui je sais pas comment on marquerait ces essais sortis de nulle part #RCTLOU — 🔴⚫️ Flo 🌟🌟🌟 (@FloCastorama) November 1, 2025

Purée il est lent votre 9 à Lyon… je viens de prendre le match il est sous Frozen ou quoi #RCTLOU — mark landers (@marklandersX) November 1, 2025

Bonne petite journée au boulot pour Serin : il a amené trois essais. #RCTLOU — Mathias Merlo (@Mathias_Merlo) November 1, 2025

Toulon pousse et marque par Ollivon, 42 à 9. La messe est dite.

Mais Charles et son coiffeur 😂😂😂👍 #RCTLOU — La Loutrette Masquée (@RAF97483) November 1, 2025

Le @RCTofficiel est un priviligié d'avoir le grand Ma'a dans ses rangs #RCTLOU — Xab (@Xab8326) November 1, 2025

Deuxième essai refusé aux Lyonnais, qui ne lâchent rien malgré l'ampleur du score. Et c'est au tour de Toulon de prendre un jaune. Wainiqolo marque enfin son essai.

Y a essai, indiscutable 👍#RCTLOU — La Loutrette Masquée (@RAF97483) November 1, 2025

Ferté y va aussi de son essai après son doublé contre Toulouse.

Cette défense de Wainiqolo est folle mais l'essai de Ferté... Ce mec est plutôt bon à ce jeu. #RCTLOU — Tanguy (@tanguyscigala) November 1, 2025

Il est en train de se faire une place Ferte #RCTLOU — Banbanricole 🇨🇵 (@AlbanHz19) November 1, 2025

Je ne sais pas si c'est Lyon qui est complètement à la ramasse

ou alors on va vraiment pleurer du sang (comme d'hab) en recevant les toulonnais à Jean Bouin#RCTLOU — LePetitSudisteduSF (@Thephx8) November 1, 2025

Nouvel essai de pénalité pour les locaux, 54 à 21. Après la fessée reçue à Toulouse, les Varois ont remis les pendules à l'heure en attendant la réception des Rochelais la semaine prochaine en match en retard.