Vos matchs de Rugby France/Angleterre et Toulon/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C’est reparti pour une nouvelle semaine où l’on va pouvoir se gaver de rugby devant la télé. Du jeudi au dimanche, il y en aura pour tous les goûts : Pro D2, Top 14 et, cerise sur le gâteau, les demi-finales de la Coupe du monde féminine. Sortez les agendas, on vous détaille tout ça.
La Pro D2 lance la semaine
Dès jeudi soir (18 septembre), Grenoble accueille Nevers à 21h sur Canal+ Sport. Vendredi, place au multiplex avec six affiches dès 19h30 sur Canal+ Live : Valence Romans – Soyaux-Angoulême, Béziers – Mont-de-Marsan, Colomiers – Aurillac, Carcassonne – Agen et Dax – Oyonnax.
PRO D2 – Journée 4
Jeudi 18 septembre
-
Grenoble – Nevers à 21h00 — Canal+ Sport
Vendredi 19 septembre
-
Biarritz – Brive à 19h00 — Canal+ Sport
-
Valence Romans – Soyaux-Angoulême à 19h30 — Canal+ Live 6
-
Béziers – Mont-de-Marsan à 19h30 — Canal+ Live 3
-
Colomiers – Aurillac à 19h30 — Canal+ Live 2
-
Carcassonne – Agen à 19h30 — Canal+ Live 5
-
Dax – Oyonnax à 19h30 — Canal+ Live 4
-
À 19h, Biarritz reçoit Brive sur Canal+ Sport, avant un joli choc Vannes – Provence Rugby à 21h, également sur Canal+ Sport.
Un samedi XXL en Top 14
Samedi 20 septembre, marathon rugbystique garanti. On attaque dès 14h30 avec Clermont – Pau (Canal+ Sport 360). Puis direction Aimé-Giral où Perpignan reçoit le Racing 92 à 16h30. À 18h30, et non pas à 16H30 en raison de la demi-finale du XV de France, triple ration avec Castres – Bayonne, Lyon – Stade Français et l’UBB face à Montauban. Enfin, le gros morceau du jour : Montpellier – Toulouse à 21h sur Canal+.
TOP 14 – Journée 3
Samedi 20 septembre
-
Clermont – Pau à 14h30 — Canal+ Sport 360
-
Castres – Bayonne à 18h30 — Canal+ (multicam aussi sur Canal+ Live) 4
-
Lyon – Stade Français à 18h30 — Canal+ et Canal+ Live 5
-
Bordeaux-Bègles – Montauban à 18h30 — Canal+ et Canal+ Live 2
-
Perpignan – Racing 92 à 18h30 — Canal+ et Canal+ Live 6
-
Montpellier – Toulouse à 21h00 — Canal+
Dimanche 21 septembre
-
Toulon – La Rochelle à 21h05 — Canal+
Dimanche, les projecteurs seront braqués sur Mayol pour Toulon – La Rochelle (21h05, Canal+). Deux clubs aux ambitions XXL qui ont animé le mercato et qui voudront frapper fort.
Mondial féminin : l’heure des demi-finales
Côté Coupe du monde féminine, Bristol sera le centre du monde ovale. Vendredi soir (20h), les Black Ferns défient le Canada, match à suivre sur France TV. Mais le rendez-vous que tout le monde attend, c’est bien samedi à 16h30 : les Bleues affrontent l’Angleterre, leur meilleure ennemie, en demi-finale, en direct sur TF1.
Vendredi 19 septembre – Bristol (Ashton Gate)
-
Nouvelle-Zélande – Canada à 20h00 — France TV Sport (France 3)
Samedi 20 septembre – Bristol (Ashton Gate)
-
France – Angleterre à 16h30 — TF1
Autant dire que ce week-end, entre Pro D2, Top 14 et Mondial féminin, il va falloir jongler entre les chaînes. Mais une chose est sûre : on ne risque pas de s’ennuyer.