Vos matchs de Rugby France/Angleterre et Toulon/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Cette semaine, on ne quitte plus le canapé : Pro D2 dès jeudi, un samedi XXL de Top 14 et les Bleues qui jouent leur place en finale du Mondial féminin. Voici le programme télé complet.

C’est reparti pour une nouvelle semaine où l’on va pouvoir se gaver de rugby devant la télé. Du jeudi au dimanche, il y en aura pour tous les goûts : Pro D2, Top 14 et, cerise sur le gâteau, les demi-finales de la Coupe du monde féminine. Sortez les agendas, on vous détaille tout ça.

La Pro D2 lance la semaine

Dès jeudi soir (18 septembre), Grenoble accueille Nevers à 21h sur Canal+ Sport. Vendredi, place au multiplex avec six affiches dès 19h30 sur Canal+ Live : Valence Romans – Soyaux-Angoulême, Béziers – Mont-de-Marsan, Colomiers – Aurillac, Carcassonne – Agen et Dax – Oyonnax.

PRO D2 – Journée 4 Jeudi 18 septembre Grenoble – Nevers à 21h00 — Canal+ Sport Vendredi 19 septembre Biarritz – Brive à 19h00 — Canal+ Sport

Valence Romans – Soyaux-Angoulême à 19h30 — Canal+ Live 6

Béziers – Mont-de-Marsan à 19h30 — Canal+ Live 3

Colomiers – Aurillac à 19h30 — Canal+ Live 2

Carcassonne – Agen à 19h30 — Canal+ Live 5

Dax – Oyonnax à 19h30 — Canal+ Live 4

Vannes – Provence Rugby à 21h00 — Canal+ Sport

À 19h, Biarritz reçoit Brive sur Canal+ Sport, avant un joli choc Vannes – Provence Rugby à 21h, également sur Canal+ Sport.

Un samedi XXL en Top 14

Samedi 20 septembre, marathon rugbystique garanti. On attaque dès 14h30 avec Clermont – Pau (Canal+ Sport 360). Puis direction Aimé-Giral où Perpignan reçoit le Racing 92 à 16h30. À 18h30, et non pas à 16H30 en raison de la demi-finale du XV de France, triple ration avec Castres – Bayonne, Lyon – Stade Français et l’UBB face à Montauban. Enfin, le gros morceau du jour : Montpellier – Toulouse à 21h sur Canal+.

TOP 14 – Journée 3 Samedi 20 septembre Clermont – Pau à 14h30 — Canal+ Sport 360

Castres – Bayonne à 18h30 — Canal+ (multicam aussi sur Canal+ Live) 4

Lyon – Stade Français à 18h30 — Canal+ et Canal+ Live 5

Bordeaux-Bègles – Montauban à 18h30 — Canal+ et Canal+ Live 2

Perpignan – Racing 92 à 18h30 — Canal+ et Canal+ Live 6

Montpellier – Toulouse à 21h00 — Canal+ Dimanche 21 septembre Toulon – La Rochelle à 21h05 — Canal+

Dimanche, les projecteurs seront braqués sur Mayol pour Toulon – La Rochelle (21h05, Canal+). Deux clubs aux ambitions XXL qui ont animé le mercato et qui voudront frapper fort.

Mondial féminin : l’heure des demi-finales

Côté Coupe du monde féminine, Bristol sera le centre du monde ovale. Vendredi soir (20h), les Black Ferns défient le Canada, match à suivre sur France TV. Mais le rendez-vous que tout le monde attend, c’est bien samedi à 16h30 : les Bleues affrontent l’Angleterre, leur meilleure ennemie, en demi-finale, en direct sur TF1.

Vendredi 19 septembre – Bristol (Ashton Gate) Nouvelle-Zélande – Canada à 20h00 — France TV Sport (France 3) Samedi 20 septembre – Bristol (Ashton Gate) France – Angleterre à 16h30 — TF1

Autant dire que ce week-end, entre Pro D2, Top 14 et Mondial féminin, il va falloir jongler entre les chaînes. Mais une chose est sûre : on ne risque pas de s’ennuyer.