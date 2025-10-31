Paul Bergès, un full house et la promesse d’un avenir radieux avec Soyaux-Angoulême

Pour sa première titularisation en pro et à seulement 20 ans, Paul Bergès a inscrit 24 des 34 points de son équipe, réussissant un full house face à Grenoble.

C'est une performance dont la plupart des adorateurs de la Pro D2 ne sont pas habitués. Ce jeudi soir, Paul Bergès, le numéro 10 de Soyaux-Angoulême, a marqué de son empreinte la rencontre en inscrivant la quasi-totalité des points de son équipe. En inscrivant 1 essai, 2 transformations, 4 pénalités et 1 drop, il est le plus jeune joueur de l'histoire du championnat à réaliser un full house. Une prouesse qui consiste à marquer de toutes les façons possibles dans un seul match.

Le résumé de la « Bergèsmania » face à Grenoble

Pour sa deuxième apparition avec les pros, le natif de Lombez-Samatan vient de scotcher les spectateurs du Stade Chanzy en permettant aux siens de s'imposer dans une rencontre ultra-importante contre une grosse cylindrée de Pro D2. Et une chose est sûre : il ne fallait pas arriver en retard au stade ce soir, puisque Paul Bergès profite, dès la 4e minute de jeu, du beau travail de ses avants pour s'engouffrer dans un intervalle et aplatir le premier essai de son équipe dans cette partie, mais également le premier de sa jeune carrière.

Parfaitement rentré dans son match et d'une aisance remarquable, l'ouvreur concrétise chaque incursion de son équipe dans le camp adverse par son jeu au pied, allant même claquer un drop juste avant la pause. À ce moment-là, il est déjà l'auteur d'une partition parfaite, maintenant son équipe dans le match à lui tout seul.

Si les Grenoblois, tenaces, n'ont jamais abdiqué dans cette partie, c'est une nouvelle fois par l'intermédiaire de son ouvreur que Soyaux va repasser devant de façon définitive. Une action en première main où Bergès combine parfaitement avec ses trois-quarts, ouvrant un intervalle à Jules Dubecq, qui marque les derniers points de la partie, scellant la victoire de Soyaux-Angoulême face à Grenoble.

Triple champion de France avec Toulouse

Arrivé cette saison du côté de la Charente, Paul Bergès à d'abord fait ses gammes avec le club rouge et noir, pendant près de 10 ans. Arrivé à Toulouse en 2014, il gravit les échelons au point de réaliser un doublé avec les Crabos lors de la saison 2021-2022 et 2022-2023. L'année suivante, il est dans le groupe champion de France avec les Espoirs du Stade. Enfin la saison dernière, il est titulaire lors de la défaite des Toulousains face à Bordeaux en demi-finale de championnat de France. Une fin amère qu'il partage aux côtés des Simon Darroques, Lucas Vignères ou encore Benjamin Bertrand.

Comme évoqué en fin de rencontre par son manager, Alexandre Ruiz : « C'est ce que l'on dit aux jeunes joueurs de Top 14, ici ils vont pouvoir jouer ». En effet, sur le XV de départ, ils étaient 6 à avoir moins de 25 ans, une stratégie qui a payé hier.

Il est difficile de le comparer pour le moment à la légende du championnat de Pro D2 qu'est Jérôme Bosviel. En 2017, avec Montauban, le meilleur réalisateur de l'histoire de la Pro D2 nous gratifiait également d'un full house, marquant tout de même 33 points face à Biarritz, toujours un record à l'heure actuelle : 4 pénalités, 4 transformations, 2 essais et 1 drop.