Coupe du monde. Une 2e ligne qui bute, marque, offload et plaque : Sophie de Goede écrit sa légende

Une 2e ligne qui bute ? Oui, ça existe, et elle s’appelle Sophie de Goede. La Canadienne empile les points (58 déjà !) et impressionne par son abattage. Une joueuse complète.

Il y a des profils qui marquent une Coupe du monde, et Sophie de Goede en fait déjà partie. La Canadienne s’inscrit dans un cercle ultra-fermé : celui des deuxièmes lignes capables de buter avec la régularité d’un arrière. Une rareté dans le rugby moderne, qui rappelle immanquablement un certain John Eales.

Je sais que cela n'a pas de sens pour les amateurs de rugby traditionnels, mais j'ai grandi en jouant au poste de demi d'ouverture parce que mes deux parents jouaient au rugby, ce qui n'est pas courant au Canada. (BBC)

Un métronome face aux perches

Avec 20 transformations et une pénalité réussies depuis le début du tournoi, la joueuse de 26 ans domine le classement des buteuses. Ses 58 points au total la placent au 2e rang des meilleures marqueuses de la compétition, derrière la Néo-Zélandaise Braxton Sorensen-McGee, portée par ses essais. VIDEO. Coupe du monde. Le Canada met fin à la suprématie néo-zélandaise avec une prestation majuscule

Et comme si cela ne suffisait pas, la joueuse qui évolue en Angleterre avec les Saracens a inscrit trois essais, dont un vendredi dernier face aux Black Ferns en demi-finale (victoire 14 points à elle seule).

Des stats qui forcent le respect

Mais réduire de Goede à son jeu au pied serait réducteur. Ses chiffres sont parlants : 84 courses ballon en main (1ère du tournoi), 70 plaquages réussis (seulement 5 manqués), 5 turnovers gagnés, 5 franchissements et 11 offloads, là encore en tête du classement. Bref, une deuxième ligne complète, mobile et précieuse dans tous les compartiments du jeu.

John Eales, la "rolls" des deuxièmes lignes buteurs, n’a pas manqué de saluer la performance. "C’est tout simplement sensationnel de voir une deuxième ligne buter avec autant de réussite", a confié l’ancien capitaine des Wallabies à RugbyPass. De Goede marche ainsi dans les pas de la légende australienne, qui avait fait du tir au but une arme redoutable dans les années 90.

John Eales est quelqu'un que j'admire car il a remporté une Coupe du monde avec l'Australie. (BBC)

Face à la Nouvelle-Zélande, son abattage et sa précision ont une nouvelle fois porté le Canada. Et si son équipe s'imposer en finale, elle le devra en grande partie à sa capitaine, leader exemplaire et joueuse totale.

En 2025, on ne parle plus seulement de "l’exception canadienne". On parle d’une deuxième ligne qui redéfinit les codes du poste, ballon en main comme face aux perches. Et ça, c’est déjà une petite révolution dans le rugby féminin. "Le rugby a vraiment l’opportunité d’exploser au Canada, mais nous n’avons pas encore été sur cette grande scène mondiale où nous avons eu une grande performance pour inspirer la nation et la prochaine génération". Les Canadiennes ne sont plus qu'à 80 minutes d'y parvenir.