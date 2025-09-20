VIDEO. Coupe du monde. Le Canada met fin à la suprématie néo-zélandaise avec une prestation majuscule

Au cœur d’une demi-finale de rêve vendredi soir à Ashton Gate, le Canada a fait chuter les Black Ferns champions du monde en titre, sur le score de 34-19. Un succès qui n'est pas illogique puisque les Canadiennes sont classées à la deuxième place mondiale, devant les Néo-Zélandaises.
Dans les dix premières minutes, Justine Pelletier et Asia Hogan-Rochester posaient les jalons en marquant dès l’entame, un démarrage qui a mis le vent dans les voiles des Canadiennes.
Discipline, intensité, persévérance : les ingrédients du succès
Ce qui a creusé l’écart ? Le niveau d’engagement physique, la gestion du ballon, et une précision clinique dans les phases importantes. Sophie de Goede a percé la défense néo-zélandaise pour inscrire un essai juste avant la mi-temps, donnant au Canada une avance de 24-7. Les Black Ferns, eux, ont peiné à contenir les turnovers et ont accumulé les mauvaises décisions sous pression.
Un Canada plus affûté mentalement, des Ferns en manque de rythme
C’est aussi sur le plan mental que le match s’est joué. Le Canada est venu libéré, sans complexe face au palmarès imposant des Néo-Zélandaises, et a imposé son rythme dès l'entame. De leur côté, les Black Ferns ont dû faire face à l’absence de certaines joueuses clés, des difficultés à imposer leur jeu, et une discipline trop variable. Contrairement à des Canadiennes qui n'ont pas été pénalisées durant tout le premier acte.
Ce que cela change
Ce triomphe a deux conséquences : premièrement, le Canada atteint la finale de la Coupe du Monde de Rugby pour la deuxième fois de son histoire (la première remontant à 2014). Deuxièmement, c’est la première défaite des Black Ferns à ce stade depuis 2014, et une fin de leur suprématie dans les demi-finales.
En route vers Twickenham : le défi final s’approche
Le Canada doit maintenant rester sur ses gardes : rendez-vous au 27 septembre à Twickenham, pour la finale contre le vainqueur du match Angleterre vs France. L’objectif : transformer l’exploit en titre. Kévin Rouet, l’entraîneur canadien, ne s’y trompe pas : il reste du travail, notamment dans la maîtrise des moments clés pour ne pas laisser filer ce qui pourrait être le plus grand succès de l’histoire du rugby féminin canadien.
O'Livey
Le match France Irlande de la semaine dernière avait été une terrible image du rugby. Moche à regarder, des joueuses qui passent à côté du sujet, des conditions météo donnant un théâtre ressemblant plus à une machine à laver qu'un terrain de rugby, une performance arbitrale du même niveau que celle des joueuses, et les conséquences de cette performance (et de ses oublis) amenant à des sanctions qui amènent à ses poser des questions franchement désagréable. Franchement, le rugby est sorti diminué de ce match.
Ce match NZ-Canada en revanche, est tout l'inverse. Extrêmement agréable à regarder, un match de très haut niveau, et une performance impériale de l'équipe Canadienne, une vraie performance collective. Quelques individualités énormes dans cette équipe Canadienne comme De Goedee et surtout Pelletier qui m'a impressionné (leur 8 aussi, dont le nom m'échappe), mais c'est sans aucun doute le collectif qui a fait gagner cette équipe Canadienne. Je ne pense pas que leurs individualités soient au même niveau que celles de l'Angleterre, ou même de la NZ ou de la France, en revanche, collectivement, je me demande si elles ne sont pas encore meilleures que l'Angleterre. Cette équipe est notre exacte opposée, un collectif supérieur, avec quelques individualités au dessus du lot, alors que nous notre équipe est moins que la somme de ses parties tellement le collectif semble non travaillé. Le coach du Canada est semble-t-il Français, je me demande ce qu'il pourrait faire avec notre équipe.
pascalbulroland
Je confirme Kévin Rouet est bien Français...
alan75
Depuis 2013 l'entraîneur est français, François Ratier jusqu'en 2021.
La bonne question n'est pas que pourrait faire Rouet avec notre équipe, mais que ferait notre équipe avec les moyens des Canadiennes...
pascalbulroland
Je pense qu'avec la qualité qu'on a , Rouet ferait mieux que le staff qu'on a...mais ça n'engage que moi...
pascalbulroland
L'entame de ce match a été énorme avec une 1 ère action qui dure 2 mn...
pascalbulroland
Pour moi, le Canada , c'est le plus beau jeu que j'ai vu dans cette CDM...
Il me tarde de les voir face aux Anglaises ( oui je ne vois pas nos Bleues gagner) , les bousculer et pourquoi pas, leur enlever le titre qui leur est promis...
Papatch
Le Canada m'a épaté. Jeu précis, fluide avec un soutien toujours présent. Les joueuses ont une technique remarquable et le peu de fautes démontre que cette équipe maitrise parfaitement le jeu.
Les Blacks Ferns ont tout essayé mais le Canada était imprenable. Je me suis régalé devant un ce beau match engagé. Le rugby féminin a gagné hier soir.
breiz93
Quelque soit le résultat de cet après-midi ...,la suite va être dure
Yonolan
Bien
Espérons un match entre les Red Roses et les Black Ferns ...pour la troisième place
C'est encore l'heure de rêver
alan75
Le rêve a tenu une mi-temps, mais le score ne reflète pas le match. Mais il faut impérativement cultiver la précision et la vitesse. Des erreurs bêtes ont coûté cher, et face aux anglaises...
En revanche les NZ sont accessibles, ce serait la revanche de 2022.
gilbertgilles
Par contre, si par malheur les Anglaises nous battent, espérons que les Canadiennes leur mettent la pâtée! 😉