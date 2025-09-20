VIDEO. Coupe du monde. Le Canada met fin à la suprématie néo-zélandaise avec une prestation majuscule
Le XV canadien a créé la sensation en éliminant la Nouvelle-Zélande 34-19. Plus qu’un succès, un triomphe qui propulse les joueuses de Kévin Rouet vers une finale mondiale historique. Crédit image : Screenshot Youtube
Le rêve devient réalité pour le Canada : en dominant les Black Ferns 34-19, les Canadiennes se qualifient pour la finale de la Coupe du Monde 2025.

Au cœur d’une demi-finale de rêve vendredi soir à Ashton Gate, le Canada a fait chuter les Black Ferns champions du monde en titre, sur le score de 34-19. Un succès qui n'est pas illogique puisque les Canadiennes sont classées à la deuxième place mondiale, devant les Néo-Zélandaises.

Dans les dix premières minutes, Justine Pelletier et Asia Hogan-Rochester posaient les jalons en marquant dès l’entame, un démarrage qui a mis le vent dans les voiles des Canadiennes.

Discipline, intensité, persévérance : les ingrédients du succès

Ce qui a creusé l’écart ? Le niveau d’engagement physique, la gestion du ballon, et une précision clinique dans les phases importantes. Sophie de Goede a percé la défense néo-zélandaise pour inscrire un essai juste avant la mi-temps, donnant au Canada une avance de 24-7. Les Black Ferns, eux, ont peiné à contenir les turnovers et ont accumulé les mauvaises décisions sous pression.

Un Canada plus affûté mentalement, des Ferns en manque de rythme

C’est aussi sur le plan mental que le match s’est joué. Le Canada est venu libéré, sans complexe face au palmarès imposant des Néo-Zélandaises, et a imposé son rythme dès l'entame. De leur côté, les Black Ferns ont dû faire face à l’absence de certaines joueuses clés, des difficultés à imposer leur jeu, et une discipline trop variable. Contrairement à des Canadiennes qui n'ont pas été pénalisées durant tout le premier acte.

Ce que cela change

Ce triomphe a deux conséquences : premièrement, le Canada atteint la finale de la Coupe du Monde de Rugby pour la deuxième fois de son histoire (la première remontant à 2014). Deuxièmement, c’est la première défaite des Black Ferns à ce stade depuis 2014, et une fin de leur suprématie dans les demi-finales.

En route vers Twickenham : le défi final s’approche

Le Canada doit maintenant rester sur ses gardes : rendez-vous au 27 septembre à Twickenham, pour la finale contre le vainqueur du match Angleterre vs France. L’objectif : transformer l’exploit en titre. Kévin Rouet, l’entraîneur canadien, ne s’y trompe pas : il reste du travail, notamment dans la maîtrise des moments clés pour ne pas laisser filer ce qui pourrait être le plus grand succès de l’histoire du rugby féminin canadien.

  • O'Livey
    22942 points
  • il y a 4 heures

Le match France Irlande de la semaine dernière avait été une terrible image du rugby. Moche à regarder, des joueuses qui passent à côté du sujet, des conditions météo donnant un théâtre ressemblant plus à une machine à laver qu'un terrain de rugby, une performance arbitrale du même niveau que celle des joueuses, et les conséquences de cette performance (et de ses oublis) amenant à des sanctions qui amènent à ses poser des questions franchement désagréable. Franchement, le rugby est sorti diminué de ce match.
Ce match NZ-Canada en revanche, est tout l'inverse. Extrêmement agréable à regarder, un match de très haut niveau, et une performance impériale de l'équipe Canadienne, une vraie performance collective. Quelques individualités énormes dans cette équipe Canadienne comme De Goedee et surtout Pelletier qui m'a impressionné (leur 8 aussi, dont le nom m'échappe), mais c'est sans aucun doute le collectif qui a fait gagner cette équipe Canadienne. Je ne pense pas que leurs individualités soient au même niveau que celles de l'Angleterre, ou même de la NZ ou de la France, en revanche, collectivement, je me demande si elles ne sont pas encore meilleures que l'Angleterre. Cette équipe est notre exacte opposée, un collectif supérieur, avec quelques individualités au dessus du lot, alors que nous notre équipe est moins que la somme de ses parties tellement le collectif semble non travaillé. Le coach du Canada est semble-t-il Français, je me demande ce qu'il pourrait faire avec notre équipe.

  • il y a 4 heures

