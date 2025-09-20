VIDEO. Coupe du monde. Le Canada met fin à la suprématie néo-zélandaise avec une prestation majuscule

Le rêve devient réalité pour le Canada : en dominant les Black Ferns 34-19, les Canadiennes se qualifient pour la finale de la Coupe du Monde 2025.

Au cœur d’une demi-finale de rêve vendredi soir à Ashton Gate, le Canada a fait chuter les Black Ferns champions du monde en titre, sur le score de 34-19. Un succès qui n'est pas illogique puisque les Canadiennes sont classées à la deuxième place mondiale, devant les Néo-Zélandaises.

Dans les dix premières minutes, Justine Pelletier et Asia Hogan-Rochester posaient les jalons en marquant dès l’entame, un démarrage qui a mis le vent dans les voiles des Canadiennes.

Discipline, intensité, persévérance : les ingrédients du succès

Ce qui a creusé l’écart ? Le niveau d’engagement physique, la gestion du ballon, et une précision clinique dans les phases importantes. Sophie de Goede a percé la défense néo-zélandaise pour inscrire un essai juste avant la mi-temps, donnant au Canada une avance de 24-7. Les Black Ferns, eux, ont peiné à contenir les turnovers et ont accumulé les mauvaises décisions sous pression.

Un Canada plus affûté mentalement, des Ferns en manque de rythme

C’est aussi sur le plan mental que le match s’est joué. Le Canada est venu libéré, sans complexe face au palmarès imposant des Néo-Zélandaises, et a imposé son rythme dès l'entame. De leur côté, les Black Ferns ont dû faire face à l’absence de certaines joueuses clés, des difficultés à imposer leur jeu, et une discipline trop variable. Contrairement à des Canadiennes qui n'ont pas été pénalisées durant tout le premier acte.

Ce que cela change

Ce triomphe a deux conséquences : premièrement, le Canada atteint la finale de la Coupe du Monde de Rugby pour la deuxième fois de son histoire (la première remontant à 2014). Deuxièmement, c’est la première défaite des Black Ferns à ce stade depuis 2014, et une fin de leur suprématie dans les demi-finales.

En route vers Twickenham : le défi final s’approche

Le Canada doit maintenant rester sur ses gardes : rendez-vous au 27 septembre à Twickenham, pour la finale contre le vainqueur du match Angleterre vs France. L’objectif : transformer l’exploit en titre. Kévin Rouet, l’entraîneur canadien, ne s’y trompe pas : il reste du travail, notamment dans la maîtrise des moments clés pour ne pas laisser filer ce qui pourrait être le plus grand succès de l’histoire du rugby féminin canadien.