TRANSFERT. TOP 14. Les Newcastle Red Bulls vont-ils chiper un joueur au RCT ?

Townsend passe en mode recruteur. L’Écossais, toujours à la tête du XV du Chardon, s’implique désormais dans la stratégie des Newcastle Red Bulls.

Les Newcastle Red Bulls entrent dans une nouvelle ère. Selon The Telegraph, Gregor Townsend, sélectionneur de l’Écosse, a commencé à jouer un rôle actif dans le projet Red Bull. TRANSFERT. Après les stars sur le pré, Newcastle Red Bull s'offre un consultant de (grand) luxe dans son staff

En parallèle de ses fonctions nationales, il endosse désormais la casquette de conseiller sportif pour la franchise anglaise. Et déjà, deux noms circulent avec insistance : Tom Willis et Ben White.

Townsend en mission repérage

Lundi, le coach écossais a fait un crochet discret par Kingston Park, le fief des Red Bulls. Pas question pour lui de gérer le quotidien de l’équipe, mais bien d’orienter la stratégie de recrutement.

D’après plusieurs sources, Townsend aurait commencé à cibler des joueurs arrivant en fin de contrat en 2026 ou 2027. Une vision à long terme qui colle parfaitement à l’approche Red Bull : anticiper, investir et bâtir un effectif solide dans la durée.

Willis et White, deux cibles prioritaires ?

Tom Willis, 26 ans, passé par l’UBB et aujourd’hui chez les Saracens, attire déjà les regards. Son contrat arrive à échéance et son profil de troisième ligne complet plaît énormément. Dans le viseur de plusieurs clubs anglais et français, il pourrait être la première grosse prise du projet. Tom va-t-il rejoindre son frère en TOP 14 ? Un possible transfert qui agite l'AngleterreBen White, lui, continue de séduire après de bonnes performances avec Toulon et un passage remarqué chez les Lions britanniques. Le demi de mêlée écossais, courtisé par Perpignan, Édimbourg et Saracens, pourrait retrouver Townsend sous un autre maillot. Mais le RCT souhaiterait le prolonger aux côtés de Baptiste Serin.

Red Bull veut bousculer la hiérarchie

Le groupe autrichien ne fait jamais les choses à moitié. Après le football et la Formule 1, le rugby est leur nouveau terrain de jeu. Et avec un fin stratège comme Townsend pour guider les choix sportifs, Newcastle pourrait rapidement devenir un acteur majeur du Premiership. TRANSFERT. Après Christie ou Wade, Newcastle Red Bull frappe (encore) un gros coup avec un Gallois aux 93 sélectionsUn vent de changement souffle sur le nord de l’Angleterre. Et visiblement, il a un léger accent écossais.