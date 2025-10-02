TRANSFERT. Après les stars sur le pré, Newcastle Red Bull s'offre un consultant de (grand) luxe dans son staff

Après avoir signé quelques stars et les grands noms trentenaires sans contrat (Wade, Mafi, Williams...), les Newcastle Red Bull renforcent désormais leur staff.

Outre-Manche, Newcastle a (enfin) lancé son ère Red Bull par une soirée compliquée à Kingston Park : défaite 17 à 39 face aux Saracens, malgré l’entame fougueuse et un stade plein à craquer. Un score qui rappelle le chemin qu’il reste à parcourir pour une équipe encore en (re)construction.

Townsend en renfort (grand luxe)

Après les stars sur le pré, place au (très) lourd dans le staff. En effet, un certain Gregor Townsend va endosser un rôle de conseiller du projet Newcastle Red Bulls. Une "deuxième casquette" à temps partiel, pensée pour accélérer la structuration du club sans gêner ses fonctions de sélectionneur de l’Écosse.

Concrètement, Townsend interviendra jusqu’à 30 jours par an auprès du club du nord de l’Angleterre. La Fédération écossaise valide la démarche, estimant qu’elle nourrira aussi le XV du Chardon. Pour un groupe jeune, pouvoir bénéficier des conseis d’un technicien rompu au très haut niveau est une aubaine. D'autant que la légende du club Jonny Wilkinson devrait intervenir régulièrement lui aussi.

Ce mouvement s’inscrit dans un changement plus large depuis le rachat par Red Bull en août : départ de Steve Diamond, et arrivée actée au 1er novembre de Neil McIlroy (ex-Clermont puis Dragons Catalans) comme directeur sportif. Objectif : professionnaliser l’organigramme et donner un cap clair au projet.

De gros (et vieux) joueurs

Sur le marché, Newcastle a déjà fait parler puisqu'on vous rappelle que le sécateur des Crusaders Tom Christie, l’ex-Racingman Christian Wade, l’ouvreur/arrière Boeta Chamberlain ont signé.

Tout comme le bulldozer nippon Amanaki Mafi, le vétéran gallois Liam Williams alors que le talonneur international George McGuigan est resté pour donner une assise au groupe sur les bords du Tyne.

Le constat après Saracens est simple : la vitrine est séduisante (et vieillissante), mais il faut du liant. Avec Newcastle tente le tout pour le tout pour faire prendre la mayonnaise rapidement. Le sélectionneur de l’Écosse a le vécu qu'il faut pour ça...