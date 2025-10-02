TRANSFERT. Après les stars sur le pré, Newcastle Red Bull s'offre un consultant de (grand) luxe dans son staff

Outre-Manche, Newcastle a (enfin) lancé son ère Red Bull par une soirée compliquée à Kingston Park : défaite 17 à 39 face aux Saracens, malgré l’entame fougueuse et un stade plein à craquer. Un score qui rappelle le chemin qu’il reste à parcourir pour une équipe encore en (re)construction.
Townsend en renfort (grand luxe)
Après les stars sur le pré, place au (très) lourd dans le staff. En effet, un certain Gregor Townsend va endosser un rôle de conseiller du projet Newcastle Red Bulls. Une "deuxième casquette" à temps partiel, pensée pour accélérer la structuration du club sans gêner ses fonctions de sélectionneur de l’Écosse.
Transfert. Retour aux sources pour la légende Wilkinson : défi immense en vue
Concrètement, Townsend interviendra jusqu’à 30 jours par an auprès du club du nord de l’Angleterre. La Fédération écossaise valide la démarche, estimant qu’elle nourrira aussi le XV du Chardon. Pour un groupe jeune, pouvoir bénéficier des conseis d’un technicien rompu au très haut niveau est une aubaine. D'autant que la légende du club Jonny Wilkinson devrait intervenir régulièrement lui aussi.
Ce mouvement s’inscrit dans un changement plus large depuis le rachat par Red Bull en août : départ de Steve Diamond, et arrivée actée au 1er novembre de Neil McIlroy (ex-Clermont puis Dragons Catalans) comme directeur sportif. Objectif : professionnaliser l’organigramme et donner un cap clair au projet.
De gros (et vieux) joueurs
Sur le marché, Newcastle a déjà fait parler puisqu'on vous rappelle que le sécateur des Crusaders Tom Christie, l’ex-Racingman Christian Wade, l’ouvreur/arrière Boeta Chamberlain ont signé.
TRANSFERT. La machine à plaquer des Crusaders séduite par le projet des Newcastle Red Bulls
Tout comme le bulldozer nippon Amanaki Mafi, le vétéran gallois Liam Williams alors que le talonneur international George McGuigan est resté pour donner une assise au groupe sur les bords du Tyne.
Le constat après Saracens est simple : la vitrine est séduisante (et vieillissante), mais il faut du liant. Avec Newcastle tente le tout pour le tout pour faire prendre la mayonnaise rapidement. Le sélectionneur de l’Écosse a le vécu qu'il faut pour ça...
Uther
Le plus intéressant dans la nouvelle structure de coaching de Newcastle, c'est l'arrivée de Fletcher qui devra s'occuper de l'académie. Il a une bonne expérience dans ce domaine puisqu'il s'était occupé des U18 Anglais avant d'aller travailler pour la fédération Ecossaise.
La mission est claire : Trouver localement de jeunes joueurs, les attirer au XV pour ne pas qu'ils se tournent vers le XIII et bâtir à terme une structure capable de produire régulièrement des joueurs de haut niveau.
Fletcher n'est pas un inconnu à Newcastle puisqu'il en était le DoR jusqu'en 2008.
Au moins, Red Bull ne perd pas de temps pour se structurer.
Dickens ne devrait faire qu'un intérim jusqu'à la fin de la saison. Newcastle a dans le viseur Dowson qui est le coach de Northampton. Si ça ne se fait pas, ils ont les moyens d'attirer un entraîneur de haut niveau y compris étranger.
Franchement, je tire quand même mon chapeau à Diamonds. 2 ans de galère sans nom avec de très jeunes joueurs sans expérience, des faiblesses criantes à certains postes et pourtant son équipe est quand même restée à flot. Je ne suis pas forcément un fan du personnage mais je pense que peu d'entraîneurs aurait fait aussi bien.
Amis à Laporte
Après Townsend, il parait qu'un certain Daltrey serait recruté pour donner de la voix dans les vestiaires.
pascalbulroland
Who ??