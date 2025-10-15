Quand il prend le ballon, écartez-vous : ce bison de ProD2 qu’on devrait voir (bientôt) en Top 14

Le Tongien de 26 ans est le joueur qui casse le plus de plaquages (22) d’après les statistiques de la LNR. Et pas que.

Qui connaissait Otunuku Pauta lorsqu’il a posé le pied à Béziers à l’été 2023, en arrivant en provenance des Perth Bayswater Rugby, club demi-professionnel de la région de Perth, en Australie-Occidentale ? A vrai dire, personne…

Si ce n’est Pierre Caillet, l’ancien manager de l’ASBH, dont la qualité des recrutements n’est plus à prouver. "Pierre, tu peux lui reprocher plein de choses, mais c’était vraiment un dénicheur de talents exceptionnel. Otonuku, c’est l’une de ses plus belles trouvailles, mais ce n’est pas la seule", nous confiait un homme de base du club rouge et bleu récemment.

Le bulldozer de la ProD2

Aujourd’hui, l’ancien 3ème ligne n’est plus à la tête du groupe biterrois mais Pauta, lui, continue d’avancer à grands d’épaules et de découper tout ce qui passe dans sa zone, en Pro D2.

A l’issue de ce premier bloc de Pro D2 duquel Luka Plataret s’est notamment illustré par sa capacité à cisailler tout ce qui bouge où Elia Ma’afu à finir dans l’en-but comme bien d’autres talonneurs de Nevers avant lui, Otonuku Pauta, lui, est le bulldozer (1m84 pour 113kg) de ce championnat.

Si un garçon comme Fineanganofo lui offre une sacrée concurrence, le Tongien de 26 ans est le joueur qui casse le plus de plaquages (22) d’après les statistiques de la LNR. C’est aussi lui parcourt le plus de mètres ballon en main et qui s’affirme comme le meilleur gratteur de Béziers (5).

Bref, un élément indispensable des Héraultais, déjà auteur de 10 essais en 40 matchs de Pro D2 mais qui pourrait bien, de fait, aller voir ailleurs dès la saison prochaine.

L’international U20 tongien sera en effet en fin de contrat en juin 2026 et si l’ASBH a certainement déjà dû faire de sa prolongation une priorité, on ne serait pas surpris de voir plusieurs clubs de Top 14 s’activer sur ce profil très intéressant. Qui ne ferait pas tâche à l’échelon supérieur…