TRANSFERT. Top 14. Un pilier aux 58 sélections dans le viseur du Stade Français et de Toulon ?

Le Top 14 ferait les yeux doux à Nicky Smith. L'international gallois, titulaire indiscutable à Leicester, pourrait débarquer en France très prochainement.

Smith, valeur sûre en Premiership

En Angleterre, la saison bat son plein, et Leicester tente de jouer à nouveaux les premiers rôles. Parmi les satisfactions du début de saison, le nom de Nicky Smith revient avec insistance. TRANSFERT. 16 essais… et bientôt le Top 14 ? Un international au flair redoutable intéresse ce club (très) ambitieux

Arrivé l'an passé en provenance des Ospreys, l’international gallois s’est vite imposé comme un cadre de la première ligne des Tigers avec 24 titularisations... en 24 matchs.

Un profil expérimenté qui intrigue en France

Âgé de 31 ans, Smith cumule déjà 58 sélections avec le XV du Poireau. Gaucher solide, très bon technicien en mêlée fermée, il n’est pas du genre à faire des vagues, mais ses prestations, elles, font du bruit. Très actif dans le jeu courant, propre en conquête, le pilier séduit… et pas seulement de l’autre côté de la Manche.

Le Top 14 en embuscade

Selon RugbyPass, le Stade Français et Toulon auraient coché son nom pour renforcer leur première ligne en vue de la saison prochaine. Deux clubs ambitieux, qui cherchent à densifier leur effectif à gauche, et qui surveillent de près le marché des piliers expérimentés. TRANSFERT. TOP 14. Bayonne boucle un dossier chaud et cède un joueur à GrenobleLe contrat de Smith avec Leicester court jusqu’à la fin de la saison. Aucun accord de prolongation n’a encore été annoncé, et les signaux envoyés laissent entendre qu’un départ n’est pas à exclure. De quoi ouvrir une fenêtre pour les clubs du Top 14.

Paris ou la Rade ?

Le Stade Français, qui a déjà attiré des profils anglo-saxons ces dernières saisons (Coleman, Nayolo…), verrait d’un bon œil l’arrivée d’un pilier d’expérience pour encadrer ses jeunes. Toulon, de son côté, a perdu Facundo Isa et pourrait remodeler son paquet. TRANSFERT. TOP 14. Les Newcastle Red Bulls vont-ils chiper un joueur au RCT ?Dans un marché des piliers toujours tendu, l’intérêt pour Smith est logique. Son profil coche toutes les cases : capé, fiable, mobile. Reste à voir si le Top 14 saura le convaincre de traverser la Manche.