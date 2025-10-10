TRANSFERT. TOP 14. Bayonne boucle un dossier chaud et cède un joueur à Grenoble

Du mouvement dans le paysage rugbystique : Tiberghien s’engage à long terme avec l’Aviron, Megdoud tente le pari grenoblois.

La saison a démarré sur les chapeaux de roues, entre confrontations musclées, déplacements éprouvants et effectifs mis à rude épreuve par les blessures. XV DE FRANCE. Absent depuis 2019, Fabien Galthié va-t-il rappeler ce pilier droit que beaucoup pensaient fini ?Dans ce contexte délicat, deux annonces du jour boostent l’actualité : Nadir Megdoud s’apprête à rejoindre Grenoble en tant que joker médical, tandis que Cheikh Tiberghien prolonge avec Bayonne. Deux mouvements aux logiques contrastées, mais tout aussi significatifs pour la suite de leurs clubs.

Megdoud : une mise au vert à Grenoble

Grenoble, touché par la blessure de son ailier Gerswin Mouton (rupture des ligaments croisés), était en quête d’une solution rapide. Le club isérois a coché le nom de Nadir Megdoud (28 ans), actuellement à l’Aviron Bayonnais, pour venir renforcer l’arrière-garde en qualité de joker médical.

À Bayonne, Megdoud n’a quasiment pas vu le terrain cette saison — une seule apparition face à Castres — ce qui pourrait expliquer sa volonté de s’engager dans un nouveau projet. Son profil et son statut JIFF sont de précieux atouts pour Grenoble. Il est attendu dans les jours qui viennent pour rejoindre l’effectif grenoblois et participer au deuxième bloc de la saison.

Tiberghien prolonge sur la durée

Pendant que certains s’en vont, d’autres affirment leur attachement. C’est le cas de Cheikh Tiberghien, l’arrière basque de 25 ans, qui a officiellement prolongé son aventure avec l’Aviron jusqu’en juillet 2028. TOP 14. Le sort s’acharne sur Bayonne, la tuile de trop pour les Basques ?Arrivé de Clermont en 2023, il est devenu l’un des cadres du club, cumulant 56 matchs toutes compétitions confondues et inscrivant 10 essais. Bayonne justifie cette prolongation par la constance et la polyvalence qu’il apporte — aussi bien dans le jeu au pied que dans la couverture défensive.

Ce choix fort montre que les dirigeants basques veulent bâtir autour d’un socle stable, tout en réglant les autres dossiers prioritaires (Bosch, Moon, Tuilagi entre autres). Reste à voir si Megdoud brillera sous le maillot grenoblois, et si Bayonne pourra continuer à performer avec Tiberghien dans ses rangs pour les prochaines saisons.