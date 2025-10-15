TRANSFERT. 1,86 m pour 123 kg : un renfort explosif pour la mêlée du Stade Français
Du Super Rugby au Top 14 : Tomasi Maka, 23 ans, rejoint le Stade Français. L’ancien de Moana Pasifika vient muscler un pack parisien déjà très performant en ce début de saison.
Nouveau renfort dans la mêlée rose : Tomasi Maka, jeune talonneur australien de 123 kg, débarque à Paris. Le Stade Français mise sur la puissance et la jeunesse pour son futur proche.

Un profil puissant et mobile

Le Stade Français continue de muscler son paquet d'avants. Selon L'Équipe, le club parisien a obtenu la signature du talonneur australien Tomasi Maka (23 ans, 1,86 m, 123 kg) pour les deux prochaines saisons.

Un joli coup sur le marché des transferts pour la formation de la capitale et son staff, toujours en quête de densité et d’explosivité en première ligne.

Formé en Australie, international U20, Maka a fait ses classes avec les NSW Waratahs avant de rejoindre Moana Pasifika en Super Rugby, où il s’est fait remarquer par son activité et sa puissance au contact en l'espace de seulement quelques matchs.

Le Stade Français prépare l’avenir

Avec cette recrue, le club de la capitale anticipe l'après-Lucas Peyresblanques et renforce un secteur stratégique. L'Equipe explique l'ancien joueur de Biarritz serait en contact avec le voisin bayonnais, et Toulon. Maka devrait découvrir le Top 14 dès l'hiver, une première expérience européenne qu'il aborde avec ambition.

Après quatre victoires en six matchs en ce début de saison, le Stade Français continue d’affirmer ses ambitions. La conquête et l’impact au sol, véritables axes de travail depuis plusieurs saisons, devraient encore monter d’un cran.

Après avoir dominé le Stade Rochelais, Paris se déplace à Castres ce week-end avec ambitions. Les Parisiens accueilleront ensuite Montpellier avant une rencontre que beaucoup attendent à Toulouse. Sans ses internationaux, le champion de France pourrait avoir beaucoup de mal à résister à l'envie du Stade Français.

