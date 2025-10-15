112 capes, 1598 points mais un père comme les autres : l’anecdote savoureuse de Dan Carter sur son fils

Une anecdote qui rappelle d’Emile Ntamack à qui nombre d’enfants demandaient s’il avait lui aussi joué au rugby « comme son fils ». Un peu, oui…

Être un "fils de" ne doit pas être évident, une fois passés les petits avantages qui permettent de ne pas faire la queue ou d’avoir un peu plus d’avoir d’argent de poche que les autres.

Mais certains en ont plus conscience que d’autres, en fonction de la manière dont ils sont éduqués. Chez les Carter, par exemple, Dan est un papa comme les autres, sans aucun artifice ni aura particulière.

Connaissez-vous le record (aberrant) de matchs joués par Emile Ntamack dans les années 90 ?Pendant le confinement en 2020, le meilleur ouvreur de l’histoire de ce sport racontait d’ailleurs que ses enfants défiaient sans cesse son autorité paternelle et qu’il était probablement plus dur d’occuper trois gosses en vase-clos pendant des semaines que de briller pour les All Blacks comme il l’a fait.

"Peut-être Richie Mo’unga ou Beauden Barrett"

Retiré des terrains depuis cette même année et rentré en Nouvelle-Zélande, il a quitté l’île du Sud familiale pour vivre désormais à Auckland. Comme tout bon parent, il passe donc ses week-ends à trimballer ses marmots de gauche à droite sur les terrains afin de leur faire profiter au maximum de leur passion à leur tour.

VIDEO. Des poteaux de Rugby chez les Carter : le jardin le plus célèbre de Nouvelle-Zélande - Terrain Favorable, EP 2

Tout en profitant des bons conseils du meilleur réalisateur de l’histoire du rugby international ? "C’est drôle, parce que pour mes enfants, je suis juste leur père. Je peux leur dire quelque chose, leur entraîneur dira exactement la même chose, et là ils écouteront leur entraîneur plus que moi.", raconte l’ancien racingman dans Rugby Journal.

A ce sujet, une anecdote de son plus grand fils s’avère délirante. Besoin d’un conseil pour le jeu au pied ? Demandons à n’importe qui, mais pas à Dan Carter !

Il y a environ un an, mon fils, qui a maintenant douze ans, m’a demandé si je pouvais lui trouver un coach pour le jeu au pied, peut-être Richie Mo’unga ou Beauden Barrett, pour l’aider. » Sa femme éclate de rire. « C’est ça, la beauté d’être parent. Au bout d’une trentaine de secondes, il a dit : “En fait, tu t’y connais en coups de pied, non ?” » Carter sourit : "Je peux essayer d’aider, mais ils n’ont pas vraiment envie d’écouter, et quelque part, ça me plaît."

C’est vrai, il y connaît quelque chose en jeu au pied, Dan Carter ?