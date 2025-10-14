Jalibert et LBB de retour : La composition probable de l'UBB pour réagir face à l'USAP

Pour cette affiche de la 7ᵉ journée de Top 14, le staff bordelais pourra devrait remettre sur le pont tous ses cadres disponibles.

L’UBB veut tourner la page. Après la lourde défaite concédée à Toulouse, où les hommes de Yannick Bru n'ont pas existé, ils se déplacent cette fois à Aimé-Giral pour défier une USAP qui n'a toujours pas gagné cette saison. TOP 14. L'UBB ''pas au niveau pour jouer Toulouse'', concède Poux après la fesséePour cette affiche de la 7ᵉ journée de Top 14, le staff bordelais devrait remettre sur le pont tous ses cadres disponibles.

Des retours qui changent tout

Déjà, certaines bonnes nouvelles sont à signaler puisque Gaëtan Barlot, Adam Coleman et Rohan van Rensburg sont tous opérationnels selon Sud-Ouest. De quoi recomposer une équipe quasi type, avec un pack solide et une ligne de trois-quarts explosive.

Autres retours : ceux de Matthieu Jalibert et de Louis Bielle-Biarrey. Ils devraient redonner du liant à une attaque en manque de repère dimanche dernier, entre l'inexpérience de certains et d'autres n'évoluant pas à leur poste. "Jalib" retrouvera logiquement la charnière avec Page-Relo, en attendant le retour de Maxime Lucu, toujours en convalescence après sa blessure au pouce.

Derrière, le très en forme Depoortère retrouvera le bison sud-africain Van Rensburg et ses 110kg au centre du terrain.

Après un début de saison très compliqué à l'extérieur, cette UBB version “presque complète” aura une belle occasion de réaffirmer ses ambitions dans ce Top 14 relevé. TOP 14. Une compo probable taillée pour la revanche : Toulouse vise le rebond avec Gourgues, Capuozzo et NtamackMême si l'USAP sera certainement assoiffée de points, Bordeaux devra donc soigner son entame et se resserrer en défense pour engranger une victoire loin de Chaban-Delmas.