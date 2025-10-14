Jalibert et LBB de retour : La composition probable de l'UBB pour réagir face à l'USAP
Screenshot : France 2
Pour cette affiche de la 7ᵉ journée de Top 14, le staff bordelais pourra devrait remettre sur le pont tous ses cadres disponibles.

L’UBB veut tourner la page. Après la lourde défaite concédée à Toulouse, où les hommes de Yannick Bru n'ont pas existé, ils se déplacent cette fois à Aimé-Giral pour défier une USAP qui n'a toujours pas gagné cette saison. TOP 14. L'UBB ''pas au niveau pour jouer Toulouse'', concède Poux après la fesséeTOP 14. L'UBB ''pas au niveau pour jouer Toulouse'', concède Poux après la fesséePour cette affiche de la 7ᵉ journée de Top 14, le staff bordelais devrait remettre sur le pont tous ses cadres disponibles. 

Des retours qui changent tout

Déjà, certaines bonnes nouvelles sont à signaler puisque Gaëtan Barlot, Adam Coleman et Rohan van Rensburg sont tous opérationnels selon Sud-Ouest. De quoi recomposer une équipe quasi type, avec un pack solide et une ligne de trois-quarts explosive.

Autres retours : ceux de Matthieu Jalibert et de Louis Bielle-Biarrey. Ils devraient redonner du liant à une attaque en manque de repère dimanche dernier, entre l'inexpérience de certains et d'autres n'évoluant pas à leur poste. "Jalib" retrouvera logiquement la charnière avec Page-Relo, en attendant le retour de Maxime Lucu, toujours en convalescence après sa blessure au pouce.

Derrière, le très en forme Depoortère retrouvera le bison sud-africain Van Rensburg et ses 110kg au centre du terrain. 

Après un début de saison très compliqué à l'extérieur, cette UBB version “presque complète” aura une belle occasion de réaffirmer ses ambitions dans ce Top 14 relevé. TOP 14. Une compo probable taillée pour la revanche : Toulouse vise le rebond avec Gourgues, Capuozzo et NtamackTOP 14. Une compo probable taillée pour la revanche : Toulouse vise le rebond avec Gourgues, Capuozzo et NtamackMême si l'USAP sera certainement assoiffée de points, Bordeaux devra donc soigner son entame et se resserrer en défense pour engranger une victoire loin de Chaban-Delmas. 

NUBB
1
Perchaud
2
Lamothe
3
Sadie
4
Palu
5
Cazeaux
6
Woki
8
Gazzotti
7
Matiu
9
Page-Relo
10
Jalibert
11
Rayasi
12
Van Rensburg
13
Depoortère
14
Penaud
15
Bielle-Biarrey
Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • Barraka
    14625 points
  • il y a 53 minutes

Plus que le match du week-end dernier, ce sera le vrai test de caractère pour l'UBB, autant que pour l'USAP d'ailleurs. Les catalans auront bien compris qu'ils ont fait l'impasse à Toulouse pour espérer chercher des gros points à Perpignan, et taper l'équipe type de Bordeaux ce serait idéal pour lancer leur saison.

  • il y a 53 minutes

Derniers articles

 News
Vos Matchs de Rugby Pau/Toulouse et Bayonne/Clermont à quelle heure et sur quelle chaine ?
News
Transfiguré cette saison, Louis Carbonel peut-il s’inviter avec le XV de France cet automne ?
News
1m90 pour 136kg : un ancien (éphémère) toulousain approché par l’UBB pour caler sa mêlée
News
RUGBY. Les Springboks en Top 14, la fin de l'exode sud-af' en France ?
News
Une option qui plaît à Toulouse : Comment l'Aviron Bayonnais pourrait finalement attirer Guillaume Cramont ?
News
VIDEO. 4 mois plus tard, Ange Capuozzo contribue à la démonstration du Stade Toulousain avec un essai de soliste
News
''Je sens que je suis encore en déficit'' : Antoine Dupont détaille son protocole avant sa reprise avec Toulouse
News
Top 14. Avec 50 % de blessés, Bayonne est maudit par ''les dieux du rugby''
Transferts
Top 14. 287 000 €/an sur la balance, ce joueur va-t-il recaler Clermont ?
Transferts
TOP 14. RUGBY. Tom Willis au Stade Toulousain ? Le deal se complique (beaucoup)
News
TOP 14. Ramos, Capuozzo, Depoortère, Penaud… les compos du choc Toulouse/UBB dévoilées : du lourd sur le pré