TOP 14. RUGBY. Tom Willis au Stade Toulousain ? Le deal se complique (beaucoup)

Depuis quelques jours, des rumeurs lient l’avenir de Tom Willis au Stade Toulousain, où joue son frère Jack, mais l’opération serait loin d’être facile.

Le nom Willis est bien connu des amateurs de Top 14. Entre autres, car Jack Willis (28 ans) brille au Stade Toulousain depuis 2022, au point d’avoir été nommé Meilleur joueur de la saison 2024/2025. En parallèle, son frère, Tom, mène aussi sa carrière, en Angleterre, mais les deux frères pourraient être réunis, après que des rumeurs l’ont envoyé en Haute-Garonne, dès l’été 2026.

Le Stade Toulousain a de la concurrence

Pour cause, selon RugbyPass, les prétendants autour du numéro 8 des Saracens sont très nombreux. En Angleterre, déjà, Tom Willis (26 ans) est un joueur courtisé par son statut particulier. Il bénéficie d’un contrat ‘enhanced Elite Player Squad (EPS)’ avec la fédération anglaise de rugby (RFU). En clair, ce terme signifie qu’une partie conséquente du salaire du joueur est prise en charge par l’institution. Cette somme peut s’élever jusqu’à 160 000 £ (soit 184 000 €) par saison et par joueur.

Ainsi, certains clubs anglais ne font pas la fine bouche pour s’attacher les services du joueur. Premièrement, les Saracens aimeraient conserver leur joueur et l’inscrire dans un projet pour retrouver ses glorieux résultats de la décennie précédente. De plus, le club voudrait garder l’un de ses internationaux, alors que Ben Earl et Elliot Daly sont déjà annoncés sur le départ.

Ensuite, deux autres prétendants se démarquent outre-Manche. Ainsi, l’écurie de Bath Rugby souhaiterait attirer Tom Willis. Depuis quelques années, elle s’affirme comme l’une des formations les plus compétitives d’Angleterre et cherche à garnir ses rangs avec des joueurs de calibre international. En parallèle, le club de Gloucester compterait aussi parmi les prétendants. Cependant, ces derniers pourraient se tourner vers la pépite des Harlequins Chandler Cunningham-South (22 ans), plus jeune et polyvalent.

Enfin, un ultime club regarderait la situation d’un œil attentif. Il s’agit du nouveau riche des Newcastle Red Bulls. Pour l’instant, certaines personnalités du club ont indiqué au Daily Telegraph que la formation du nord de l’Angleterre n’était pas directement impliquée dans des discussions autour du joueur. Cependant, elle a rappelé qu’elle était attentive à la situation sportive de tous les internationaux anglais en fin de contrat.

En Top 14, un Willis en cache un autre

En France, aussi, le Stade Toulousain pourrait ne pas être le seul club à essayer de ramener Tom Willis de l’autre côté de la Manche. En effet, l’Union Bordeaux-Bègles pourrait essayer de s’attacher les services du joueur pour les années à venir. Pour rappel, ce dernier a déjà joué en Gironde, sur la saison 2022/2023. Par ailleurs, Yannick Bru a récemment perdu les internationaux Pete Samu et Tevita Tatafu, au poste de numéro 8, et pourrait chercher à se renforcer dans ce secteur.

Enfin, le Stade Toulousain pourrait aussi faire face à une concurrence d’un tout autre niveau : celui de la Coupe du monde 2027 en Australie. Depuis la saison passée, Tom Willis est tombé sous les bonnes grâces de Steve Borthwick et son staff. Preuve en est, il a joué tous les matchs du dernier Tournoi des VI Nations, dont une majorité comme titulaire, avec le XV de la Rose. De plus, son frère, Jack, possèderait une clause qui lui permettrait d’effectuer un prêt en Angleterre, pour postuler au mondial en Australie. Ainsi, difficile d’imaginer que le cadet viendrait en Haute-Garonne, pour voir son aîné faire le chemin inverse en parallèle.

