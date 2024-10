TOP 14. Jack Willis, maître du sol et pierre angulaire du jeu à la toulousaine

À Toulouse, quand Jack Willis va, tout va. Et le retour du 3ème ligne anglais l'a confirmé, le week-end dernier en Top 14.

D’abord, des explications. Pourquoi un titre du genre concernant le ferrailleur Jack Willis, au sein d’une équipe aussi tournée vers le jeu de mouvement que ne l’est le Stade Toulousain ?

Eh bien, c'est justement parce que pour que le "jeu de main, jeu de Toulousains" ne se mette en place, il faut des libérations rapides, de la fluidité dans les transmissions et donc, gagner la guerre des rucks, d’abord. Tout ce qui n’avait pas été contre l’UBB puis Castres, deux matchs conclus par des défaites…

Le retour du roi du sol

À Pau samedi dernier, le pack toulousain a cette fois-ci remis la marche avant pour permettre à son équipe de l’emporter à l’issue d’un match âpre, 14 à 24. Et Jack Willis le premier, a donné le la pour emmener tous ses coéquipiers derrière lui : "À chaque ruck, tu le vois. Tu ne sais pas comment il fait !, note, admiratif Matthis Lebel. C’est peut-être péjoratif mais on dit de certains joueurs qu’ils sont des chiens. Lui en est un exemple précis. On est content de l’avoir. Quand il fait des matchs comme ça, il apporte beaucoup."

Il a également donné le ton sur le début de match. - Laurent Thuéry

Poison dans le jeu au sol, remuant en défense et, en sus, dominant ballon en main, l’Anglais de 27 ans a clairement laissé confirmer ce que l’on se disait durant ses 3 semaines d’absence : il y a bien un Toulouse avec, et un Toulouse sans Jack Willis.

Car si l’on pourrait dire la même chose au sujet d’Antoine Dupont, tant le demi de mêlée a une nouvelle fois prouvé toute son influence depuis son retour en Top 14 il y a 10 jours, c’est bien Willis qui fait le sale boulot pour permettre à ses 3/4 de briller.

VIDÉO. Culs, grattages, essai… Jack Willis, l’incassable super-héros anglais qui sublime Toulouse

Certes, le flanker british n’est pas seul et demeure au contraire bien entouré, mais sa prestation dans le Béarn a appuyé sur le fait que quand Willis va, Toulouse va. Un roc qui permet souvent de poser la première pierre du système toulousain. Celle qui, derrière, donne la possibilité de jouer debout et faire vivre le ballon dans un désordre ordonné. Spécialité maison depuis plus d’un demi-siècle…