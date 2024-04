VIDÉO. Culs, grattages, essai… Jack Willis, l’incassable super-héros anglais qui sublime Toulouse

Face à ses confrères anglais d'Exeter, le 3ème ligne toulousain Jack Willis fut titanesque. Ugo Mola a même proposé pour lui un super trophée.

Selon l'intrigue du film à succès de l'an 2000, Bruce Willis (qui incarne le rôle de David Dunn) est donc "incassable". Est-ce le cas de tous les Willis ? Jack, lui, a connu de graves blessures dans sa carrière, il est vrai. Mais l'Anglais de 27 ans s'en est toujours remis pour revenir plus fort encore, tel un roc.

Ce dimanche face à Exeter en Champions Cup , c'était en tous cas bien lui le super-héros de Toulouse , même si les Rouges et Noirs ont l'habitude de s'appuyer sur leur Superman venu d'une petite bourgade qu'il a contribué à placer sur une carte grâce à ses exploits.

Paul Costes a reçu le titre d’homme du match, c’est très bien et c’est mérité. Mais il y aurait dû avoir un super trophée pour Jack Willis qui a produit un match hallucinant." Ce sur quoi n'a pas manqué d'appuyer son manager Ugo Mola après le match en conférence de presse : "

Sous le soleil de plomb qui surplombait la ville rose, le 3ème ligne fut en effet au four et au moulin et réalisa probablement sa prestation la plus complète sous le maillot stadiste, qu'il porte depuis bientôt 18 mois maintenant.

Leader de combat, poison dans le jeu au sol, le grand frère de Tom a également fait valoir une aisance dans le jeu décousu proposé par Toulouse qu'on ne lui connaissait que très peu, en seconde période. À l'image de ses charges rageuses et ses courses parfois chaloupées, ou de de sa percée qui amène l’essai de Dupont et de celle qui précède le second de Pita Ahki