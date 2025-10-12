Top 14. 287 000 €/an sur la balance, ce joueur va-t-il recaler Clermont ?

Pour renforcer son pack, l’ASM Clermont souhaiterait attirer le Springbok Marnus van der Merwe, mais il pourrait bouder le Top 14 pour un salaire mirobolant.

L’ASM Clermont Auvergne veut revenir jouer les premiers rôles en Top 14. Pour y parvenir, la direction du club et son manager Christophe Urios essayent de renforcer leur effectif. Ainsi, l’écurie située au cœur des volcans aurait fait savoir son intérêt pour le talonneur sud-africain des Scarlets, Marnus van der Merwe. Cependant, d’autres concurrents seraient intéressés, en Europe et ailleurs.

Selon Rugby Pass, le Springbok aux quatre sélections serait à l’écoute d’autres propositions, en Afrique du Sud et en Irlande. Sur l’île d’Eire, c’est le Munster qui aimerait s’attacher les services du solide talonneur de 28 ans (186 cm pour 115 kg). Cependant, le Munster et l’ASM Clermont Auvergne seraient en train de se faire doubler par les Sharks de Durban, sur ce dossier.

VIDÉO. Top 14. 115 points : l’ASM Clermont pulvérise les compteurs contre Montauban

Pour cause, les Sharks n’ont pas voulu prendre le risque de voir le néo-international aller ailleurs. Ainsi, la formation sud-africaine a sorti le chéquier pour faire une proposition difficile à refuser à Marnus van der Merwe. Ainsi, des informateurs irlandais, toujours selon Rugby Pass, auraient eu connaissance qu’un salaire de 250 000 £, soit environ 287 000 €, par saison serait sur la table, entre la franchise australe et le talonneur.

Pour rappel, les Sharks sont, depuis 2021, sous le contrôle de l’avocat new-yorkais Marco Masotti. Fils d’un immigré sud-africano-italien, ce dernier a fait fortune en défendant les intérêts des uns et des autres à Wall Street et a hérité d’une passion pour le ballon ovale. Le consortium qu’il dirige investit massivement dans le rugby sud-africain. Depuis, des signatures conséquentes ont été opérées à Durban comme Eben Etzebeth et Siya Kolisi.

Évidemment, il paraît difficile d’imaginer que le Munster et l’ASM Clermont Auvergne soient prêts à surenchérir sur ce dossier. Un tel salaire reste un investissement compliqué à faire pour un joueur qui commence à peine à révéler des performances de niveau international. Ainsi, la formation de Christophe Urios pourrait commencer à chercher ailleurs, si Marnus van der Merwe décide bel et bien d’opter pour un retour au pays.

TOP 14. Clermont numéro 1 mondial dans ce secteur : la stat qui va faire plaisir à Christophe Urios

Clermont en quête de talon

Malheureusement, le sujet du recrutement d’un talonneur devient plus que pressant pour l’ASM Clermont. Actuellement, la formation du stade Marcel-Michelin a trois joueurs à ce poste sous contrat. Cependant, l’Australien Folau Fainga'a a demandé à quitter l’Auvergne dès le mois de novembre, pour optimiser ses chances de jouer le mondial 2027 avec les Wallabies. En parallèle, Étienne Fourcade est en fin de contrat à l’été prochain, mais les discussions pour une prolongation seraient en bonne voie.

De fait, la direction doit accélérer pour trouver un nouvel élément à ce poste, au risque de se retrouver dans une situation sous tension dès l’hiver. Pour l’avenir, l’adaptation de Barnabé Massa se fait au mieux et l’expérience d’Étienne Fourcade devrait être bien utile au cœur de la France, à l’avenir. Cependant, des solutions doivent être trouvées pour les épauler.

TOP 14. ASM. Le choix du cœur… et d’un rêve mondial : Folau Fainga’a ne pouvait pas passer à côté