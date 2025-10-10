TOP 14. Jalibert emboîte le pas à Dupont : ''Ce salary-cap est parfois trop intrusif''

La saison est à peine lancée que le débat fait déjà du bruit : Matthieu Jalibert prend la parole pour défendre Dupont et alerter sur un salary-cap qu’il juge ''trop intrusif'' pour les joueurs.

La saison vient à peine de reprendre, mais les débats autour du salary-cap continuent d’animer le rugby français. Après Antoine Dupont puis Grégory Alldritt, c’est désormais Matthieu Jalibert, l’ouvreur international de l’UBB, qui prend position. Et comme souvent, le Bordelais n’a pas la langue dans sa poche. RUGBY. Après la polémique du Salary Cap, Grégory Alldritt vient au soutien d'Antoine Dupont“Antoine a parlé pour lui mais aussi pour tous les autres. Encore une fois, ça ne concerne pas seulement les internationaux. Ce salary-cap est parfois trop intrusif. On nous demande toutes nos rémunérations sur nos contrats perso.”

“C’est important que nous, les joueurs, on soutienne Antoine”

Dans les colonnes de L’Équipe, Jalibert s’est exprimé sans détours : “Je suis totalement d'accord avec sa sortie. C'est important que, nous les joueurs, on soutienne Antoine parce qu'on pense la même chose.” Une déclaration forte, qui fait écho à la prise de parole du capitaine des Bleus, critique envers un système jugé trop rigide.

Le salary-cap est une bonne mesure... mais il a ses dérives

Le Bordelais reconnaît les vertus du salary-cap, fixé à 10,7 millions d’euros : “Il permet une plus grande équité entre les clubs et donc de niveler le niveau du Top 14.” Mais il déplore aussi ses effets pervers : “Il est parfois bloquant et injuste pour certaines situations individuelles.” Notamment à cause des restrictions sur les contrats d’image, qui limiteraient selon lui la valorisation des joueurs.

Notre voix est écoutée et il est important de la faire entendre. Tous les joueurs doivent prendre conscience que ce système les bloque. Le but est qu'ils soient avantagés à leur juste valeur.

“Ça nous retire vraiment des possibilités”

Jalibert cite l’exemple des sponsors de l’UBB : “Si un des gros partenaires veut faire signer un contrat d'image à un joueur, il serait obligé d’en référer au président. Et s'il y a un deal, il serait forcément intégré au salary-cap alors que ça n'a absolument rien à voir. Ça n'entre pas dans le cadre de notre activité de joueur de rugby. ” Un frein, selon lui, à la reconnaissance économique des joueurs. ''Une chasse à la sorcière problématique et ridicule'', Dupont dégaine contre le salary-cap, la LNR contre-ruckeLe n°10 de l’UBB insiste : il ne s’agit pas d’un rejet du système, mais d’un appel à la nuance. “On n’est pas contre le salary-cap, mais contre certaines de ses applications que l’on trouve exagérées. On sait qu'il y a peut-être eu des abus avant mais tous les joueurs paient aujourd'hui le passé de certains clubs qui ont appelé à ces règles. Il faut aussi nous faire confiance, à nous les joueurs, de temps en temps. ”

Un message clair, partagé par plusieurs internationaux, qui relance un débat aussi rugueux qu’un duel dans les 22 mètres.