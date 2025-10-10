TOP 14. Jalibert emboîte le pas à Dupont : ''Ce salary-cap est parfois trop intrusif''

La saison vient à peine de reprendre, mais les débats autour du salary-cap continuent d’animer le rugby français. Après Antoine Dupont puis Grégory Alldritt, c’est désormais Matthieu Jalibert, l’ouvreur international de l’UBB, qui prend position. Et comme souvent, le Bordelais n’a pas la langue dans sa poche.RUGBY. Après la polémique du Salary Cap, Grégory Alldritt vient au soutien d'Antoine Dupont“Antoine a parlé pour lui mais aussi pour tous les autres. Encore une fois, ça ne concerne pas seulement les internationaux. Ce salary-cap est parfois trop intrusif. On nous demande toutes nos rémunérations sur nos contrats perso.”
“C’est important que nous, les joueurs, on soutienne Antoine”
Dans les colonnes de L’Équipe, Jalibert s’est exprimé sans détours : “Je suis totalement d'accord avec sa sortie. C'est important que, nous les joueurs, on soutienne Antoine parce qu'on pense la même chose.” Une déclaration forte, qui fait écho à la prise de parole du capitaine des Bleus, critique envers un système jugé trop rigide.
Le salary-cap est une bonne mesure... mais il a ses dérives
Le Bordelais reconnaît les vertus du salary-cap, fixé à 10,7 millions d’euros : “Il permet une plus grande équité entre les clubs et donc de niveler le niveau du Top 14.” Mais il déplore aussi ses effets pervers : “Il est parfois bloquant et injuste pour certaines situations individuelles.” Notamment à cause des restrictions sur les contrats d’image, qui limiteraient selon lui la valorisation des joueurs.
Notre voix est écoutée et il est important de la faire entendre. Tous les joueurs doivent prendre conscience que ce système les bloque. Le but est qu'ils soient avantagés à leur juste valeur.
“Ça nous retire vraiment des possibilités”
Jalibert cite l’exemple des sponsors de l’UBB : “Si un des gros partenaires veut faire signer un contrat d'image à un joueur, il serait obligé d’en référer au président. Et s'il y a un deal, il serait forcément intégré au salary-cap alors que ça n'a absolument rien à voir. Ça n'entre pas dans le cadre de notre activité de joueur de rugby. ” Un frein, selon lui, à la reconnaissance économique des joueurs.''Une chasse à la sorcière problématique et ridicule'', Dupont dégaine contre le salary-cap, la LNR contre-ruckeLe n°10 de l’UBB insiste : il ne s’agit pas d’un rejet du système, mais d’un appel à la nuance. “On n’est pas contre le salary-cap, mais contre certaines de ses applications que l’on trouve exagérées. On sait qu'il y a peut-être eu des abus avant mais tous les joueurs paient aujourd'hui le passé de certains clubs qui ont appelé à ces règles. Il faut aussi nous faire confiance, à nous les joueurs, de temps en temps. ”
Un message clair, partagé par plusieurs internationaux, qui relance un débat aussi rugueux qu’un duel dans les 22 mètres.
Pil2Dax
J'aime beaucoup Jaja mais je reste opposé à cette position. Pour les très rares joueurs potentiellement concernés, leur salaire comprend cette part de représentation pour les sponsors. Ils sont payés pour ça, point barre. Sauf a demander à l'être plus, et c'est peut-être ça le fond de leur pensée. Je n'en démords pas, et comme Matthieu le reconnaît justement, le SC est le gage d'un championnat passionnant.
dusqual
après, même si je pense qu'ils sont pas dans le bon combat et surtout qu'ils proposent rien en soi, je trouve que c'est bien qu'ils viennent au soutien de toto, aldritt et lui.
parce qu'au delà de tout ça, le bashing reste de la merole quelle qu'en soit la raison et qu'il faut s'unir pour soutenir ceux qui osent ouvrir leur bouche et dire ce que d'autres n'ont pas envie d'entendre (tant qu'il ne s'agit pas de propos fascistes bien sûr)
dusqual
il met le doigt dessus: vous les joueurs n'y êtes pour rien, mais les dérives d'hier amènent à ces règles là. et si on réouvre la porte, on sait ce que ça donnera, malheureusement...
maintenant, je pense qu'il faut voir les choses autrement et se demander si la répartition des gains par la ligue est la bonne. peut être que la ligue peut voir à instaurer un système de primes joueur qui passe directement par elle pour éviter les dérives des clubs.
néanmoins il me semble impératif d'empêcher les contrats d'image avec les partenaires du club. ou alors de le préparer sur dossier en amont, avec des actions claires et documentées, vérifiables en factuel et qui soit validé par la ligue.
je comprends très bien la frustration des joueurs mais à partir du moment où on sait ce qu'entrainent les dérives, on se doit de rester ferme sur le contrôle du droit à l'image.
Yonolan
J’ai toujours pensé que la Ligue c’est un peu comme une association de commerçants et artisans : une association d’indépendants qui ont pour principale vocation de défendre leurs propres intérêts et ça personne ne peut leur reprocher
Et encore une telle association a tout à gagner de l’essor d’une ville et c’est rare que l’opticien du coin pique le talentueux commis boucher pour le faire venir chez lui…
Alors que notre rugby lui a plutôt une économie paradoxale et Patrick Wolff a mis le doigt là où ça fait mal
« Historiquement, le sport n’est pas une activité dans laquelle on cherche à optimiser ses profits. En sport, on cherche à gagner des titres, donc à s’imposer à la concurrence. C’est très différent du monde de l’économie classique où il y a une situation de concurrence, certes, mais surtout un objectif supérieur : le profit. Pour le dire plus clairement, une entreprise qui est la deuxième mondiale dans son secteur et fait d’énormes profits est une entreprise gagnante. En sport, un club qui fait des profits et termine deuxième de sa saison, il a perdu. Voilà la nuance qui n’en est pas une. C’est une immense différence. »
Ben oui seul le champion de France ou d’Europe semble avoir réussi leurs saisons
Et nos chers présidents ont naturellement une tendance à mélanger économie et compétitivité sportive
Pire : la tentation de se servir du levier économique pour leurs propres intérêts de compétitivité sportive en mettant des bâtons dans les roues de leurs concurrents
Et la LNR peut donner le sentiment en fonction de tel ou tel président ou bureau de favoriser les intérêts d’une partie des clubs au détriments des autres
Bouscatel était étiqueté proche et condescendant avec le haut du panier du Top 14 , Joubert lui a fait campagne sur des clubs médians et surfant sur l’affaire Jaminet : Moi président plus jamais ça 😮n va être impitoyable avec les tricheurs
Et voilà que nos clubs médians se sont mis en tête de diminuer la compétitivité du ST en particulier en diminuant l’indemnité des internationaux
Car cela permet à Toulouse mais aussi Bordeaux et La Rochelle de pouvoir non pas assurer des salaires plus hauts à leurs stars, mais aussi de pouvoir améliorer leur profondeur de banc et recruter des jeunes prometteurs ..
Et donc la LNR devait initialement réfléchir à l’évolution du SC et aux indemnités des internationaux
Mais voilà que notre star la plus bankable a envoyé un pavé dans la mare en revenant sur les contraintes qu’impose le SC en terme de rémunération image avec les sponsors des clubs
Aldritt et Jalibert maintenant lui emboitant le pas …
Alors là aussi un mélange entre salaire et revenus pour un joueur ?
Bon historiquement ça s’explique et cette façon de rémunérer (là c’était le cas car cela venait en diminution du salaire pour rester dans les clous du SC tout en accédant aux demandes du joueur) fut une façon de détourner légalement le SC
On pense tous à Mourad qui, s’il n’inventa pas le système, l’utilisa beaucoup ce qui obligea la LNR a intégré ces montants dans le SC pour les sponsors du club
Mais on parle déjà d’une autre époque et il serait bon de savoir si 10/15 ans après les choses ne méritent pas d’évoluer et que Revol , qu’on ne remerciera jamais assez de l’avoir initié, ne nous fasse pas une crise de paternité avortée chaque fois qu’on veut le revisiter
Et ne pas se servir de l’affaire Jaminet comme d’un épouvantail car il me semble que le sponsor qui devait payer Jaminet n’était pas un sponsor habituel du club…
D’ailleurs quel club censé prendrait un de ses sponsors historiques pour magouiller au risque de le perdre définitivement ? Quand il est devenu de plus en plus difficile de boucler les fins de saison ?
Et aussi éviter de penser que ces évolutions ne serviraient que nos stars
Non je pense en particulier à des joueurs qui représentent l’âme d’un club
Comme Mathieu Babillot à Castres ou Saïd Hirèche à Brive en son temps
Ils n’intéresseront jamais un créateur de mode ou une multinationale
Mais par contre ils peuvent être de formidables ambassadeurs pour les sponsors locaux pour qui l’association avec ces valeurs est valorisante et a du sens ; même si les entreprises actionnaires du club devraient être soumises surement à une attention particulière, voire une exclusion
Et ce complément de revenus me semble être un juste retour de leurs investissements et de l’image qu’ils véhiculent dans leur environnement proche
Et sans que cela ne devienne un contournement du SC ni une magouille club/joueur
Alors gardons la philosophie du SC qui me parait essentielle pour la pérennité de nos clubs et le maillage géographique de notre rugby pro ; mais n’hésitons pas à revisiter les choses
Parce qu’après tout il n’y a rien de permanent sauf le changement comme disait ce bon vieux Héraclite
Même les meilleurs outils doivent s’adapter aux évolutions
En ce sens Jalibert a raison et là il ne prêche pas que pour sa paroisse loin de là
dusqual
à partir du moment où l'affaire jaminet révèle un contournement de salary cap, on voit bien que ça reste parfaitement d'actualité.
les pratiques d'il y a 10/15ans reviendront à la charge si on leur ouvre la porte à nouveau.
à côté de ça, wolf n'a pas tout à fait raison sur l'aspect économique.
à partir du moment où cet capacité à générer du capital te permet non seulement de valider de meilleurs salaires et ce pour tous les niveaux. parce que les jeunes ne rentrent pas dans le SC, mais les attirer a du sens. également au niveau de l'accompagnement qu'il soit humain, logistique, infrastructurel, ça a un impact non négligeable sur les résultats sportifs.
ça reste un ensemble et si l'économie d'un club et d'une entreprise ont des portées différentes, leur bonne santé a un impact.
et si en sport on cherche avant tout à être le 1er, finir 2e ne veut pas dire faire une mauvaise saison pour autant. de la même manière, si finir 2e de son secteur n'est pas une mauvaise perf en entreprise, son objectif à plus ou moins long terme sera d'aller chercher la 1e place.
Pianto
tout ce que tu dis est vrai mais ça ne change pas le débat de fond :
Comment peut-on installer un salary cap si les clubs ont la possibilité de s'entendre avec d'autres entités pour payer leurs joueurs en plus de manière à le contourner ?
De leur côté, les joueurs disent :
- je veux pouvoir négocier librement des contrats pubs pour augmenter mes revenus
- je ne veux pas communiquer sur les montants de mes contrats.
Pas du tout sûr qu'ils voient la globalité de l'économie du rugby et du respect de la concurrence. A mon avis, ce n'est pas du tout leur sujet.
Yonolan
Actuellement les joueurs peuvent négocier les contrats images librement dans la mesure ou il ne s'agit pas de sponsors du club
De mémoire cela rapportait il y a deux ans à Toto autour d'un million d'euro en plus de son salaire du ST et jamais ce montant n' a été intégré dans le SC du ST
Communique de la LNR suite sortie de Toto
« La LNR n'interdit en aucun cas à un joueur de disposer de son droit à l'image, poursuit l'instance. Ce qui est prévu, c'est que les contrats conclus avec une entreprise partenaire du club soient déclarés dans le salary-cap par les clubs C'est un principe de transparence, récemment renforcé, qui vise à éviter tout contournement du plafond salarial par des rémunérations indirectes. Par ailleurs, une réflexion de fond est engagée avec les clubs sur l'ensemble du dispositif : le montant du plafond, mais aussi son périmètre, son assiette et ses mécanismes de contrôle. Le débat est totalement ouvert et aucune orientation n'est privilégiée à ce stade. »
Ensuite Provale était monté au créneau sur une soit disant obligation de déclarer ce genre de revenus de façon systématisée
Ca n'a jamais été le cas ni la volonté de la Ligue ici contrairement outre-manche
Par contre dans le cas d'enquête du SC Manager qui implique donc un doute justement sur une entente ) là ils seront communiqués et aucun joueur ne s'y est opposé il me semble