TOP 14 – Toulouse / Bordeaux : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le choc ?

Toulouse reçoit Bordeaux dans un choc déjà sous tension. Deux poids lourds du Top 14, deux débuts poussifs, et une question : qui retrouvera l’étincelle avant la trêve ?

Le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles s’apprêtent à croiser le fer dans ce qui s’annonce comme l’un des sommets de ce début de saison. Toulouse trop fort, trop souvent ? Mola répond à ceux qui en ont marre de voir le Stade tout raffler

Deux équipes taillées pour le très haut niveau, mais qui avancent, pour l’instant, en mode diesel. Toulouse a alterné le bon et le moins bon depuis la reprise, tandis que l’UBB, entre blessures et rotation assumée, cherche encore son étincelle.

Le choc des ambitions contrariées

Du côté de Toulouse, le contexte est particulier. Après le succès à Clermont, le champion en titre a encaissé 80 points en deux déplacements. Mais à Ernest-Wallon, le Stade reste le Stade : une forteresse où les hommes de Mola aiment rappeler qui est le patron.

L’UBB, elle, débarque avec une équipe rajeunie, assumant de faire tourner même si certains cadres comme Penaud pourraient faire le déplacement.

Des étincelles dans l’air

L'ambiance promet d'être électrique : « On s'est un petit peu parlé dans la bouche », a glissé un capitaine bordelais dans la semaine — preuve que la tension monte déjà. Le coup d'envoi sera donné ce dimanche 12 octobre à 21h05 à Ernest-Wallon. La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+.

Un choc entre deux formations qui se connaissent par cœur, mais qui peinent à lancer la machine. Toulouse veut remettre les pendules à l’heure, Bordeaux veut montrer que son réservoir n’est pas qu’un pari. Bref, un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour tous les amoureux de rugby.