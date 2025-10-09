A 20 ans, ''Il a (deja) tous les outils'' : reste désormais à bien s’en servir pour ce crack du Stade Toulousain
Il semble en tous cas avoir le bagage pour imposer une paire de centre pour l’avenir du club, aux côtés de Paul Costes, son aîné de 2 ans.

Beaucoup le découvrent cette saison. Pourtant, Kalvin Gourgues avait déjà connu l’équipe première du stade toulousain, il y a deux saisons, à seulement 18 ans. Utilisé à l’arrière à l’époque, le 3/4 polyvalent de 20 ans évolue désormais davantage au centre avec les pros.

VIDEO. Conseil maison : évitez de vous mettre en face d’Anthony Jelonch sur les boucliersVIDEO. Conseil maison : évitez de vous mettre en face d’Anthony Jelonch sur les boucliersEntre-temps ? Une saison pratiquement blanche suite à un souci de santé rare et une poignée de (bons) kilos pris pour culminer aujourd’hui plus très loin des 100 plombes (pour 1m84).

Lien de cause à effet ou pas, toujours est-il que le natif de Grenade-sur-Garonne affiche déjà plusieurs présences dans le XV de la semaine après 3 matches joués. Une dynamique qui devrait lui permettre d’enchaîner face à l’UBB ce dimanche soir.

TOP 14. 11 défenseurs battus, 102 mètres, Kalvin Gourgues, le minot qui a du gaz séduit les supportersTOP 14. 11 défenseurs battus, 102 mètres, Kalvin Gourgues, le minot qui a du gaz séduit les supporters

Joueur protée, dynamique, plein d’appuis et doté d’une formation de 10, il brille en ce début de saison et semble avoir tout pour lui. Au point de bousculer la hiérarchie parmi les Ahki, Barassi, Chocobares, Costes, Delibes voire Thomas, pour l’instant.

Il a tous les outils . Il est capable de jouer les duels, d'être fort au contact, de jouer devant ou dans la défense, de taper au pied, il défend fort, il bute. En plus, il est dote d'un physique proche des standards internationaux. accélère fort, il va vite, il est très puissant. - Cédric Laborde, manager des U20

Si bien que le champion de France Espoirs est déjà évoqué comme l’un des potentiels nouveaux appelés de la liste de Fabien Galthié pour la tournée de novembre.

Le chemin est encore très long pour ce jeune arrivé très tôt au Stade Toulousain.

XV DE FRANCE. Absent depuis 2019, Fabien Galthié va-t-il rappeler ce pilier droit que beaucoup pensaient fini ?XV DE FRANCE. Absent depuis 2019, Fabien Galthié va-t-il rappeler ce pilier droit que beaucoup pensaient fini ?

Mais il semble en tout cas avoir le bagage pour imposer une paire de centre pour l’avenir du club, aux côtés de Paul Costes, son aîné de 2 ans. Même si la paire Barassi/Menoncello sera dure à bouger dès la saison prochaine…

Il avait été très en vue lors du mondial U20. L'un des français qui n'avait jamais subi quelque soit l'adversaire.
FG va pas nous le prendre déjà ?

  • il y a 14 secondes

