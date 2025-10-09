TOP 14. Quand Conrad Smith raconte l’évolution permanente du ''Pokémon'' Ma’a Nonu, 43 ans

''C'est le même que quand on jouait il y a vingt ans avec les Wellington Lions en NPC''. Les années passent mais Ma'a Nonu reste au niveau grâce à une capacité à se réinventer permanente.

Il y a 10 jours, Conrad Smith était sur la pelouse de Jean-Dauger après le match entre Bayonne et le RCT. Le légendaire centre des All Blacks passe par la Section Paloise avait pris l’avion pour venir voir son ami de 20 ans Ma’a Nonu.

Une star de ce jeu avec laquelle Smith a partagé plus de 60 sélections chez les All Blacks, leur octroyant le record d’associations à leur poste au niveau international. La dernière ? C’était en 2015 lors de la finale de la coupe du monde reportée par les Néo-Zélandais.

Sous les yeux de son 'bro' Conrad Smith, Ma'a Nonu est entré un peu plus dans l'histoire du Top 14 face à Bayonne

Et, 10 ans plus tard leur débarquement en France qui devait être leur dernier défi, le grand Ma’a joue toujours. Et à un niveau impressionnant pour un joueur de 43 ans, le plus vieux que le Top 14 ait jamais connu.

Il adore se mettre de la pression, évoluer, chasser ces doutes intérieurs qui murmurent : "Tu n'y arriveras pas », explique Conrad Smith dans un entretien pour L’Equipe. C'est le même que quand on jouait il y a vingt ans avec les Wellington Lions en NPC.





"Ma'a a toujours repoussé ses limites et fracassé les idées reçues"

L’ancien palois donne aussi des explications lucides sur pourquoi les dreadlocks les plus célèbres du monde du rugby jouent encore dans le meilleur championnat du monde en 2025. Et ce, au-delà de son amour pour le jeu.

"Il a encore cette présence physique (1m82 pour 110kg) mais c'est surtout mentalement qu'il m'impressionne. Il a toujours cette passion pour s'entraîner et se challenger à très haut niveau. Respect. Je ne vois pas de gars capables de faire ce qu'il fait." Pour le reste, il perdure grâce à sa capacité à faire évoluer son jeu et le faire coller à ses qualités du moment.

Au début de sa carrière il a entendu des gens douter de ses capacités, dire qu'il n'était que puissance, qu'il n'avait pas de jeu au pied. Il a bossé dur et montré à tout le monde de quoi il était capable. À ceux qui disaient qu'il n'était qu'un porteur de balle, il s'est devenu l'un des meilleurs passeurs des All Blacks. Ma'a a toujours repoussé ses limites et fracassé les idées reçues. Pareil pour la condition physique.

Si bien qu’aujourd’hui, Nonu demeure toujours un maillon important du RCT pour aller créer des points d’ancrages en fin de match et même créer du danger près des lignes grâce à son quintal hors-taxes. Tandis que son expérience unique, sa science du jeu et sa qualité de passe font de lui un élément important pour le RCT, en quête d’apprentissage.

"Ma'a est juste d'une autre dimension. Il a une capacité d'adaptation hors pair. Il fait évoluer son jeu en permanence, je l'ai toujours vu progresser. Son âge pourrait être un poids, il en fait une force. Il a une expérience et une lecture de jeu énorme, il sait en permanence ce qui se joue sur le terrain." Comme un vieux sage…