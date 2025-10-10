TOP 14. Le beau début de saison du Stade Français freiné par une blessure problématique
Zack Henry indisponible : un coup dur pour le Stade Français en pleine ascension dans le Top 14. Crédit image : Youtube TOP 14 - Officiel
La victoire à Perpignan avait un goût amer pour le Stade Français. Son ouvreur anglais Zack Henry s’est blessé au genou et sera absent plusieurs semaines. Un vrai test pour la profondeur d’effectif parisienne.

Une absence inattendue pour les Parisiens

Deuxièmes du Top 14 après leur victoire bonifiée à Perpignan (11-28), les Parisiens semblaient lancés dans une dynamique parfaite. Mais la nouvelle est tombée ce jeudi : Zack Henry, l'ouvreur anglais du club de la capitale, va manquer plusieurs semaines de compétition.XV DE FRANCE. Absent depuis 2019, Fabien Galthié va-t-il rappeler ce pilier droit que beaucoup pensaient fini ?XV DE FRANCE. Absent depuis 2019, Fabien Galthié va-t-il rappeler ce pilier droit que beaucoup pensaient fini ?Titulaire samedi dernier à Aimé-Giral, Henry avait pourtant joué toute la partie. Les examens ont révélé une entorse du ligament latéral interne, sans rupture mais nécessitant plusieurs semaines de repos.

"Un vrai coup dur pour le staff rose et bleu."

Un coup dur, mais une opportunité pour d'autres

Un vrai coup dur pour le staff, même si le joueur de 31 ans a moins joué cette année. Il fait face à concurrence du Tricolore Carbonel, lequel semble être le numéro dans l'esprit de l'encadrement. Néanmoins, Henry reste un joueur sûr face aux perches et un élément sur lequel on peut compter.

Arrivé à Paris en 2022, l’ancien ouvreur de Leicester et de Pau s’était progressivement imposé comme un gestionnaire précis et inspiré, capable d’alterner jeu au pied chirurgical et prises d’initiatives tranchantes.

"Le staff va devoir repenser la rotation."

Le staff va devoir repenser la rotation. Louis Foursans-Bourdette pourrait grappiller du temps de jeu pour économiser Carbonel. Et ce, même s'il n'est pas dans les petits papiers du staff contrairement à Léo Barré.

Le calendrier n’offre aucun répit, avec des affiches relevées à venir contre La Rochelle et Castres.

Un retour espéré et un avenir ambitieux

Selon les premières estimations relayées par Rugbyrama et Le Figaro, Henry pourrait revenir d'ici à la fin novembre, si sa rééducation se déroule sans encombre.

Une bonne nouvelle potentielle pour un Stade Français plus ambitieux que jamais. Les Parisiens veulent laisser derrière eux la saison 2024/2025 terminé à la 12e place avec seulement une longueur d'avance sur la zone rouge.

"Les Parisiens veulent laisser derrière eux la saison 2024/2025."

