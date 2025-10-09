TOP 14. Ollivon absent, Jaminet de retour : La compo probable du RCT face à Clermont

Pierre Mignoni devrait faire quelques changements face à Clermont. Mais aligner une équipe capable d’aller faire un coup au Michelin, qui lui réussit plutôt bien ces dernières saisons.

Samedi soir, le Rugby Club Toulonnais défiera Clermont au Stade Marcel-Michelin dans le cadre de la 6ème journée du Top 14.

Ce jeudi midi, le manager Pierre Mignoni a dévoilé le groupe des joueurs retenus pour préparer cette rencontre. Plusieurs absences sont à déplorer avec notamment celle Gaël Dréan, logiquement encore ménage après son KO face à Bayonne il y a une dizaine de jours.

Très utilisé depuis le début de la saison, la recrue italienne Juan Ignacio Brex est ménagée, alors qu’Antoine Frisch est encore absent. Mais Sinzelle est de retour.

Il devrait être associé à Mathieu Smaïli qui pourrait débuter en 13 selon Rugbyrama, pour sa première de la saison.

J’aime bien intégrer cinq à six nouveaux joueurs par feuille de match. Je ne veux pas tout bouleverser, parce que je veux conserver la dynamique qui est plutôt bonne - Mignoni face à la presse ce jeudi

Devant, en revanche, les absences restent nombreuses d’autant que Charles Ollivon, revenu le week-end dernier passé face à Pau, ne s’est pas entraîné de la semaine suite à un coup reçu au niveau de la jambe opérée.

Le jeune Patrick Tuifua rentre donc dans le groupe à sa place. Mais sera-t-il sur la feuille ? Il pourrait même être titulaire pour faire souffler un peu la 3ème ligne très utilisée.

D'après le groupe énoncé et les joueurs à faire souffler, voilà donc à quoi devrait ressembler la composition d'équipe du RCT.