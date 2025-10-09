Clermont – Toulon (TOP 14) : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le choc au Michelin ?

Clermont – Toulon, un classique du rugby français qui sent la poudre. Entre Jaunards en quête de constance et Varois sûrs de leur force, le duel de samedi s’annonce rugueux.

L’Auvergne s’apprête à vibrer. Ce samedi, le stade Marcel-Michelin sera le théâtre d’un duel bouillant entre Clermont et Toulon, deux clubs historiques du TOP 14, qui entendent bien donner le ton en ce début d’automne. L'explosif Toulouse/Bordeaux et le bouillant Clermont/Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après cinq journées, l’ASM cherche encore à trouver sa pleine vitesse, tandis que le RCT avance avec de belles certitudes.

Un début de saison contrasté

Côté Clermontois, le collectif de Christophe Urios alterne le chaud et le froid. Les Jaunards ne comptent que deux succès au compteur. Ils savent que le Michelin doit redevenir une forteresse imprenable.

Le staff l’a d’ailleurs martelé cette semaine : il faudra être irréprochable dans l’intensité et la discipline face à la meilleure défense du championnat.

Toulon, base défensive et confiance retrouvée

En face, les Varois voyagent avec ambition. Pierre Mignoni a trouvé la bonne carburation, entre solidité défensive et efficacité offensive. Le RCT, déjà auteur d’un début de saison convaincant, aborde ce déplacement sans complexe mais avec prudence.

À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le coup d’envoi sera donné samedi 11 octobre à 21h05, au stade Marcel-Michelin, pour cette 6e journée du TOP 14. Le match sera diffusé en direct sur Canal+, dans le cadre de la grande affiche du samedi soir. TOP 14. ASM. Face à Montauban, c’était la samba, contre Toulon, ce sera le bétonClermont voudra faire parler la puissance de sa mêlée et le tranchant de sa ligne arrière, tandis que Toulon misera sur son mur défensif et la rigueur de ses cadres. Rendez-vous samedi soir, pour un classique du TOP 14 où chaque plaquage comptera. Et comme dirait le Michelin : ici, on n’aime pas perdre.