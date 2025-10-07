TOP 14. ASM. Face à Montauban, c’était la samba, contre Toulon, ce sera le béton

Le Michelin a vibré comme aux plus belles heures : 84 points inscrits, 16 essais, et un record à la clé. Mais après la fête, l’ASM va devoir retrousser les manches face à Toulon, meilleure défense du Top 14.

Le Michelin a retrouvé des airs de volcan le week-end dernier. En passant 84 points à Montauban, l’ASM a non seulement régalé son public, mais aussi battu un record dans un match à seize essais (!). Un feu d’artifice offensif qui a rassuré tout un peuple jaune et bleu après un début de saison en dents de scie. Mais ce samedi, face à Toulon, la donne s’annonce bien différente.

De la vitesse à la résistance

Frédéric Charrier ne s’y trompe pas via le site du club : « Nous avons fait le match que nous voulions faire face à Montauban. […] Nous savons que ce qui nous attend face à Toulon, sans faire injure aux Montalbanais, sera d’un tout autre calibre. » Le technicien auvergnat s’attend à un gros bras de fer contre une équipe varoise taillée pour le combat. VIDÉO. Top 14. 115 points : l’ASM Clermont pulvérise les compteurs contre Montauban

Le RCT n’a encaissé que 6 essais en 4 matchs, soit la meilleure défense du Top 14. Rien à voir donc avec le match débridé du week-end dernier.

Toulon, le test de vérité

Les hommes de Pierre Mignoni voyagent bien : victoire à Montpellier, courte défaite à Bayonne… Le RCT sait faire déjouer. Pour Charrier, l’enjeu est clair : « Nous allons être sous pression et devoir combattre sur tous les points chauds. » Le staff clermontois veut mesurer les progrès de son équipe face à une défense compacte, capable d’étouffer le moindre espace.

Enchaîner pour se replacer

L’ASM ne s’enflamme pas. Charrier le rappelle avec justesse : « Nous n’étions pas nuls avant ce match et nous ne sommes pas devenus après cette victoire les champions du monde. » Mais dans un championnat aussi serré, enchaîner devient impératif. Pour recoller au haut du classement, Clermont doit confirmer, surtout à domicile. L'explosif Toulouse/Bordeaux et le bouillant Clermont/Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?A l'orée de la 6e journée, les Clermontois pointent seulement à la 12e place du championnat à la faveur de ce deuxième succès. Mais le Top 6 n'est qu'à quatre longueurs devant. Ce second match à la maison arrive donc à point nommé pour engranger de précieux points.

Face à la meilleure défense du championnat, les Jaunards sauront-ils retrouver le même rythme que face à Montauban ? Réponse samedi soir au Michelin, dans ce qui s’annonce comme un véritable test de caractère.