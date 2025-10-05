VIDÉO. Top 14. 115 points : l’ASM Clermont pulvérise les compteurs contre Montauban

Contre l’US Montauban, l’ASM Clermont a été l’heureux vainqueur d’un festival offensif impressionnant, bien aidé par l’envie de jouer des Sapiacains.

Visiblement, les spectateurs du stade Marcel-Michelin en ont eu pour leur argent. Ce samedi 4 octobre, l’ASM Clermont Auvergne a écrasé l’US Montauban (84-31) pour s’offrir une victoire bonifiée. En effet, le duel entre les deux formations a donné lieu à une rencontre à 115 points cumulés et bat ainsi le record de la rencontre la plus prolifique de l’histoire du Top 14.

Avec un tel cumul, l’ASM Clermont Auvergne surpasse un précédent cap dans lequel ils étaient déjà impliqués. Le 14 juin 2008, l’effectif jaune et bleu s’était illustré lors d’un match contre l’US Dax. Ce jour-là, ce sont pas moins de 102 points qui s’étaient ajoutés au tableau des scores, pour un résultat final de 95 à 7. Ainsi, le record a été repoussé de 13 points, mais le palier des 100 points pour une équipe sur une même rencontre reste préservé.

Clermont plante 12 essais

Pour cette cinquième journée de championnat, les locaux ont marqué 12 essais en 80 minutes. En face, les Montalbanais ont réussi à plonger dans l’en-but auvergnat à quatre reprises. De plus, à l’exception de l’ailier clermontois Joris Jurand, personne n’a été l’auteur d’un doublé ou plus. Ainsi, sur les 16 arrivées en Terre promise, on compte pas moins de 15 marqueurs différents.

Sur cette rencontre, s’il y a bien un autre joueur qui a pu accumuler les unités, c’est le demi d’ouverture des Jaunards, Harry Plummer. Titulaire, le Néo-Zélandais a enquillé face aux perches. En plus d’un essai, à la 32ᵉ minute, il a aussi inscrit 9 transformations. De fait, le Clermontois est à l’origine de 23 points sur l’ensemble de la rencontre. Une performance remarquable, mais qui reste éloigné des 33 points de Benjamin Urdapilleta, le 13 février 2021 à Pierre-Fabre, avec Castres contre Montpellier.

Montauban en difficulté

Avec 31 points dans sa besace, l’US Montauban signe à la fois sa meilleure prestation offensive depuis le début de saison, mais aussi la pire opération défensive. Cependant, un tel résultat s’est révélé possible grâce à la volonté des Sapiacains de ne pas fermer le jeu. Malmenés, les promus décident de jouer le tout pour le tout depuis leur retour dans l’élite, pour le plus grand bonheur des amateurs de festivals d’essais. Toutefois, les Montalbanais ne voient évidemment pas ce résultat d’un œil de spectateur neutre.

Leur prestation a amené beaucoup de frustration et une franche déception, mises en avant dès la fin du match par les joueurs. “On a pris onze essais donc il n’y a rien de bon. On savait que Clermont était puissant et on n’a pas rivalisé. C’est inadmissible.[...] On a pris des avalanches de joueurs, ça allait trop vite. Il fallait être à 100 % et on ne s’est pas respecté. On a marqué quelques essais oui, mais si on avait mis 70 points, on aurait quand même perdu donc maintenant, il faut qu’on ferme nos bouches”, argue le vétéran de l’USM, Maxime Mathy, auprès de Rugbyrama.

En face, les Clermontois ont joué le match avec l’envie de se faire plaisir et de régaler les supporters. Auprès de La Montagne, Christophe Urios a confié qu’il a trouvé les visiteurs “un peu spectateurs au départ” et a estimé qu’ils ont été impressionnés par le Michelin. “Je ne m’attendais pas à un tel scénario. Quand tu prépares un match, tu ne sais pas que tu vas gagner avec 80 points. Cela ne m’arrive pas souvent, mais ce soir, je suis plutôt satisfait du match que l’on a fait. Même si, encore une fois, on prend une trentaine de points. C’est le genre de rencontre qu’il faut prendre dans l’ordre en étant concentré jusqu’au bout”, relève le manager de l’ASM.

