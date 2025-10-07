TOP. 14. 10'42, 17 essais : le très gros coût (inattendu) du Stade Français avec ce Fijdien supersonique
Screenshot : Canal Plus
Pas très académique, Dakuwaqa peut néanmoins décanter n'importe quelle situation. Raison pour laquelle le Stade Français a donc bataillé pour le prolonger.

Il était, selon l'Équipe, en contacts très avancés avec l'Aviron Bayonnais, désireux de s'offrir une flèche aux côtés des Spring, Carreras et consorts. Finalement, c'est le Stade Français qui aurait obtenu sa signature.

L’ailier fidjien Peniasi Dakuwaqa a prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2028 selon le Figaro. Cette reconduction d’engagement rassure les supporters : la "foudre fidjienne" reste dans la Maison rose pour les années à venir.

Le sprinteur du Top 14 

Il faut dire que l'ancien sprinteur régulier a un profil unique en Top 14. Avec un chrono de 10'42 secondes sur 100 mètres, il dispose des cannes pour déposer n'importe qui et s'en sert souvent, via des rushs tout droit sortis du rugby à 7.

Auteur de 17 essais en 40 matchs de Top 14, Dakuwaqa est un des joueurs les plus dangereux du championnat aujourd'hui. Il l'a encore prouvé face au LOU en ce début de saison, en inscrivant un essai de 60 mètres tout en dribbling et en sprint, sur lequel il prenait de vitesse Gabin Lorre et Monty Ioane

DESINTOX. À combien court (vraiment) ''Bip Bip'' Dakuwaqa, alias le joueur le plus rapide du monde ?DESINTOX. À combien court (vraiment) ''Bip Bip'' Dakuwaqa, alias le joueur le plus rapide du monde ?Véritable fusée taillée pour les grands espaces, l'athlète fidjien (1m85 pour 93kg) est également rude sur les contacts, en dépit d'une certaine indiscipline et de repères collectifs pas toujours des plus académiques. 

Capable de bourdes rares à ce niveau-là, l'international fidjien reste un électron libre qu'il faut surveiller constamment. 

TOP 14. 122kg, 18 sélections : qui est cet international méconnu qui débarque au Stade Français avec effet immédiat ?TOP 14. 122kg, 18 sélections : qui est cet international méconnu qui débarque au Stade Français avec effet immédiat ?

Mais, avec de l'espace dans un couloir, il peut decanter n'importe quelle situation. Raison pour laquelle le Stade Français a donc bataillé pour le prolonger. Car c'est aussi ces joueurs-là qui font se déplacer le public au stade... 

10 ' 42... Là ça commence à devenir séreux !

  • il y a 30 secondes

