TOP 14. 122kg, 18 sélections : qui est cet international méconnu qui débarque au Stade Français avec effet immédiat ?

Le club de la capitale vient d’officialiser l’arrivée d’un pilier gauche américain en tant que joker médical.

C’est un recrutement effectué suite à la pénurie de piliers qui embête le Stade Français depuis plusieurs semaines maintenant.

Le club de la capitale vient d’officialiser l’arrivée du pilier gauche Jack Iscaro en tant que joker médical. Il a d’ailleurs déjà posé le pied à Paris.

TOP 14. 0 point et première sentence : l'USAP se sépare de deux historiques du club

Lui ? C’est donc un pilier américain de 28 ans qui évoluait en Major League (MLR) au sein du Old Glory DC à Washingon.

Ce joueur solide et rablé (1m85 et 122kg) à la réputation d’être un joueur efficace en mêlée et dynamique, de l’autre côté de l’Atlantique.

Une recrue nécessaire

Et si le niveau du championnat américain n’est pas celui du Top 14 notamment sur les phases de conquête, sachez que ledit Iscaro a tout de même déjà porté à 18 reprises le maillot de la sélection nationale des USA.

TRANSFERT. 64 sélections, 87 essais... un ailier international convoité en TOP 14 ainsi qu'en PRO D2

A Paris, il viendra donc combler le poste suite aux absences de Abramishvili et Koffi, et s’offrir sa première aventure en Europe.

Un renfort dans l’effectif nécessaire pour le club de la capitale, s’il voulait tenter de poursuivre son bon début de saison jusqu’à la trêve automnale. Pour rappel, le Stade Français - mené notamment par un Louis Carbonel en grande forme - est actuellement 2ème du Top 14 après 5 journées.