DESINTOX. À combien court (vraiment) ''Bip Bip'' Dakuwaqa, alias le joueur le plus rapide du monde ?

Peniasi Dakuwaqa a laissé le Top 14 coi le week-end dernier, grâce à sa pointe de vitesse phénoménale et un essai de dingue. D’ailleurs, existe-t-il plus rapide que le Fidjien aujourd’hui ?

Si vous aimez la Formule 1, vous avez forcément dû vous renseigner sur les essais hivernaux ayant eu lieu à Bahreïn, ces derniers jours. Au départ, il y avait bien sûr les écuries Ferrari, Mercedes ou Red Bull mais, que l’on sache pas celle du Stade Français.

Pourtant, tout porte à croire que son meilleur coureur en a à peu près autant dans le moteur que les monoplaces des constructeurs précédemment cités. Il faut dire que Peniasi Dakuwaqa était au même moment du côté de La Paris La Défense Arena pour jouer un derby face au Racing 92.

VIDÉO. 110 mètres de kiff, le ‘‘Dakuwaqa show’’ pour l’essai de la saison en Top 14Et forcément, sur la pelouse rapide de Nanterre, les 800 chevaux de la bombe fidjienne ont fait des dégâts. Au menu, des courses chaloupées et deux essais dont un qui sera probablement l’exploit personnel de l’année. Lorsque le bolide des îles a, sur l’action que vous avez tous vu ce week-end, parcouru 124 mètres, joué au pied pour lui-même, jonglé avec le ballon et déposé une poignée de défenseurs adverses pour finir dans l’en-but francilien.



VIDEO. TOP 14. Pourquoi Rupeni Caucaunibuca avait-il 99 de vitesse sur Rugby 08 ? On a mené l'enquête

Alors, l’ancien dragster des îles Cook est-il le joueur le plus rapide du championnat ? A priori oui, lui qui dépasserait régulièrement les 38km/h à l’entraînement comme en match. "Il n’y a pas un joueur à son niveau de vitesse en France. Il est bien en-dessous des 11 secondes au 100 mètres. C’est un extra-terrestre !", expliquait le directeur de la cellule parisienne de recruteurs Christophe Moni à ActuRugby récemment.

38km/h, 220kg… Les statistiques ahurissantes du phénomène anglais du Racing 92, Henry Arundell

En vitesse de pointe, seuls Henry Arundell (38,1km/h) et Nelson Épée se sont déjà (38,2km/h) approchés récemment de ses standards. Car le Racingman Christian Wade, autrefois aussi rapide que l’éclair sur 40m, ne l’est plus exactement aujourd’hui…

Il est bien plus rapide que moi, c'est une fusée. - Sekou Macalou au micro de Canal Plus





Mais ce qui frappe chez Dakuwaqa, c’est cette capacité à tenir une très haute vitesse sur des distances assez folles, et de répéter les efforts. Des qualités qui lui auraient permis de claquer un 10’09 au 100m sur piste, il y a quelques années en Australie. À titre de comparaison, la fusée de l’UBB Madosh Tambwe n’a, elle, jamais fait mieux qu’un 10,61 sur la distance reine.

Le joueur le plus rapide du monde ?

Et dans le monde professionnel dans son ensemble, ça donnerait quoi ? À ce titre, son chrono ferait de lui le joueur le plus rapide de l’histoire de ce jeu, même si courir sur piste et sur pelouse comporte quelques différences. Même le septiste Carlin Isles (10’13) n’y pourrait rien, ce qui parait assez étonnant tout de même, vu la qualité des courses de l’Américain et sa capacité à dépasser les 41km/h en sprint.

VIDÉO - Le 100 mètres chronométré de Carlins Isles sent bon les JOÀ XV, Adam Radwan (Newcastle) est un sérieux client en Angleterre, mais Louis Rees-Zammit restait le plus rapide sur temps officiel, aux dernières nouvelles. Celui qui est parti pour le football américain a en effet claqué un 10’44 sec lors d’un 100m d’exhibition sur piste, en 2023.

VIDÉO. ⚡️À 3km/h d’Usain Bolt, Rees-Zammit prouve bien qu’il sera le joueur le plus rapide de la coupe du monde ⚡Pour vous donner un ordre d’idée de comparaison avec Dakuwaqa de nos jours, sachez que l’un des derniers 100m chronométrés du Parisien, en 2020, fut effectué en 10’42 sec. De quoi imaginer que le Stade Français tienne bel et bien dans ses rangs le rugbyman le plus rapide de la planète actuellement. Allez, on arrête les chiffres ici, promis !