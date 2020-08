VIDÉO - Le 100 mètres chronométré de Carlins Isles sent bon les JO

Il n'est pas le joueur de rugby le plus rapide du monde mais bien le second. En tout cas, il est le plus connu. Carlin Isles, joueur de l'équipe à 7 américaine a fait parler la poudre plus d'une fois sur les terrains avec sa vitesse. Il est tout de même le rugbyman le plus rapide d'Amérique et son compatriote Perry Baker ne nous contredira pas. C'est dans une autre discipline que le rugby à 7 qu'Isles souhaite performer aux prochains JO : le 100 mètres. A 30 ans, l'ailier a démontré qu'il avait encore du feu dans les jambes dans une vidéo postée sur son compte Twitter : 10"34 aux 100 !

10″34 aujourd’hui, et ce n’est que mon deuxième 100m en 4 ans. Je ne savais pas que j’avais 20 minutes pour m’échauffer car ils ont changé le programme. Je n’ai pas eu le temps d’ajuster mes starting-blocks, alors je prends ce temps. J’ai encore beaucoup de travail, mais je ne peux pas me plaindre.

On connaît le Sevens américain avec ses stars issues d'autres disciplines comme l'athlétisme et Isles en fait partie. Arrivé en 2012 sur les terrains de rugby, il a également fait quelques apparitions dans un sport similaire : le football américain. Il terminera meilleur marqueur d'essais des World Series en 2018-2019 avec 52 réalisations. Mais un temps de 10"34 aux 10 mètres est encore bien loin de la barre des 10 secondes.

