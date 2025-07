Top 14. Reconversion en tant qu'entraîneur-joueur : le futur de cet international français (68 sélections)

Le Stade Rochelais annonce une grosse réorganisation. Son pilier droit international (68 sélections), Uini Atonio, intègre le staff tout en restant joueur.

On le connaissait taquin et chambreur, on va bientôt découvrir Uini Atonio, l'entraîneur. Le pilier droit prendra en charge la mêlée rochelaise à partir de la saison prochaine, en remplacement de Gurthrö Steenkamp, au club depuis 2021.

À 35 ans, Atonio entame donc une transition dans sa carrière, sans laisser le terrain de côté pour autant. Actuellement blessé et indisponible pour plusieurs mois, "il entamera sa formation au Diplôme d'État (DE) dès septembre", indique le communiqué du club. TRANSFERT. PROD2. Relégué mais prêt à remonter, Vannes recrute un client européen (170 matchs) pour caler sa mêlée

Dulin et Sazy également dans l'organigramme

Uini Atonio poursuivra sa carrière de joueur à côté et retrouvera les terrains dès qu'il sera rétabli. Impossible de savoir néanmoins combien de temps cette situation durera pour lui et ce qu'il en est de sa carrière internationale. Une chose est sûre, la phase entraîneur-joueur ne dure qu'une à deux années, avant de définitivement transiter vers le banc de touche. ‘‘Dupont a beaucoup insisté’’ pour recruter cet ancien de ProD2, devenu indispensable au Stade Toulousain

Parmi les anciens du club, Romain Sazy intègre également le staff. Entraîneur des espoirs avant cela, il aura pour mission d'apporter son expertise sur la préparation stratégique des matchs et d'accompagner les jeunes du centre de formation lors de l'intégration au groupe professionnel. Des pépites comme Daunivucu, Andjisseramatchi ou Jurd devraient passer pas mal de temps avec lui.

Fraîchement retraité, Brice Dulin entame une carrière d'entraîneur. L'arrière, dont les rumeurs l'envoyaient à Nice, a décidé de couper court au terrain et de prendre les rennes des trois-quarts de l'équipe U18 de La Rochelle.

4 recrues officialisées

Même si depuis longtemps La Rochelle avait bouclé ces recrutements, le club maritime ne les avait pas annoncés officiellement. C'est désormais chose faite. La Rochelle mise sur la jeunesse avec 4 joueurs de 20 à 23 ans.

La Rochelle enrôle donc l'international français Nolann Le Garrec, et l'arrière géorgien Davit Niniashvili. Les prometteurs Semi Lagivala (centre) et Ugo Pacome (arrière) rejoignent également le littoral atlantique.

